McLaren em Austin: Fibras de carbono recicladas em utilização

A equipa McLaren quer utilizar apenas materiais recicláveis nos seus carros de Fórmula 1 até 2030. E para atingir este ambicioso objetivo, a equipa de corrida de Woking já estará a experimentar um novo material na próxima corrida de Fórmula 1 em Austin. As fibras de carbono recicladas especialmente desenvolvidas serão utilizadas pela primeira vez no circuito do Texas.

As fibras de carbono recicláveis foram produzidas através de novas tecnologias desenvolvidas pela equipa de Fórmula 1 em conjunto com a empresa "V Carbon". Inicialmente, a utilização será limitada aos painéis publicitários dos pilotos de GP de Lando Norris e Oscar Piastri, que apresentarão o logótipo da "V Carbon".

Se o teste for positivo, a equipa pretende utilizar as fibras de carbono recicladas nos restantes fins-de-semana de corrida deste ano. A longo prazo, estabeleceu o objetivo de produzir também outras peças dos carros de Fórmula 1 a partir das fibras de carbono renováveis. A vantagem é óbvia: a sua utilização reduz as emissões de carbono em 90 por cento em comparação com as fibras de carbono convencionais.

Não é a primeira vez que a McLaren dá mostras de um espírito inovador. Em 1981, foi a tradicional equipa de corridas britânica que colocou em pista o primeiro carro de Fórmula 1 com um chassis de fibra de carbono, com o MP4/1 concebido por John Barnard. Este foi cozinhado na Hercules Aerospace, nos EUA.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5