Christian Danner: "Senna habría vendido a su abuela".

En el Hangar-7 de Salzburgo, el programa de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" también incluyó una comparación entre las estrellas de GP Max Verstappen (Red Bull Racing) y Ayrton Senna. Gerhard Berger (64), diez veces ganador de un GP, y Christian Danner (65) actuaron como analistas.

Berger recordó: "Ya he visto a Max Verstappen en la Fórmula 3". También hay que incluir a Helmut Marko. Ya dijo de Max en su día: podría hacerlo, ¡pongámosle!".

Danner dibujó una imagen interesante de Senna: "Senna habría vendido a su abuela si eso significaba ir dos décimas más rápido. Tenía un nivel de conversación increíble. Por eso sigue siendo el piloto número uno para mí. Para mí, se le añade ese elemento, el carismático".

Berger le dijo a Danner: "Ambos experimentamos a Ayrton. También como equipo y en el mismo coche. Viajamos a un nuevo país y hubo una petición en el equipo por parte del presidente, que sólo quería conocer a Ayrton." Danner también lo sabe: "Es un criterio de nuestra época que los pilotos estén tan concentrados que apenas tengan tiempo. Pero Senna tenía un horizonte tan amplio".

Berger dijo sobre la batalla contra Senna: "Claro, es increíblemente difícil. Hasta entonces, no tenía grandes problemas con mis compañeros de equipo. Pero luego con Senna fue condicionante, toda la inteligencia de carrera. Me di cuenta de que no tenía ningún punto débil. Es similar con Max. Pero no era motivo para crearle una imagen de enemigo. Entonces lo acepté".

Sobre la situación de Sergio Pérez, Berger dijo: "¡Yo digo que Pérez tiene que dejar Red Bull Racing! Tiene que volver a tener un compañero de equipo al que pueda batir. No es tan importante si puedes ganar. No se trata de ganar allí. Max no empeorará".

Y Berger elogió: "Ayrton fue un gigante para mí. Pero no se puede llegar a la cima sin el karting, Alonso también lo dijo. Todo este trabajo de simulador viene por añadidura. Max ya ha aprendido todo eso. Ha aprendido a posicionarse. Creo que Max se convertirá en el mejor piloto".

Danner comparó: "Senna todavía tenía que decidir todo por sí mismo, lo que hacía en la pista. Verstappen tiene todos los datos del simulador. Yo digo que cada uno de los dos fue fabuloso en su época". Y recalcó: "No creo que el Ferrari sea tan importante para Verstappen en este momento. Creo que Verstappen está en un muy buen lugar en Red Bull Racing".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 segundos

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5