Christian Danner : "Senna aurait vendu sa grand-mère".

Les anciens pilotes de GP Christian Danner et Gerhard Berger ont notamment fait une comparaison entre le triple champion du monde Max Verstappen et l'icône de la Formule 1 Ayrton Senna dans le Hangar-7.

Au Hangar-7 de Salzbourg, l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" a également permis de comparer les stars du GP Max Verstappen (Red Bull Racing) et Ayrton Senna. Gerhard Berger (64 ans), dix fois vainqueur de GP, et Christian Danner (65 ans) ont fait office d'analystes.

Berger se souvient : "J'ai déjà vu Max Verstappen en Formule 3. Il faut aussi y inclure Helmut Marko. À l'époque, il a dit de Max : il pourrait le faire - mettons-le simplement dedans !"

Danner a dressé un portrait intéressant de Senna : "Senna aurait vendu sa grand-mère si cela lui permettait d'aller deux dixièmes plus vite. Il avait un niveau de conversation incroyable. C'est pourquoi il reste pour moi le numéro 1 des pilotes. Pour moi, cet élément, le charisme, s'y ajoute".

Berger a dit à Danner : "Nous avons tous les deux connu Ayrton. Aussi en tant qu'équipe et dans la même voiture. Nous avons voyagé dans un nouveau pays et il y a ensuite eu une demande du président de l'équipe, qui voulait simplement rencontrer Ayrton". Danner sait aussi : "C'est un critère de notre époque que les pilotes soient tellement concentrés qu'il ne reste presque plus de temps. Mais Senna avait un horizon tellement large".

Berger a déclaré à propos du combat contre Senna : "Bien sûr, c'est follement difficile. Jusqu'alors, je n'avais pas eu de grand débat avec mes coéquipiers. Mais avec Senna, c'était la condition physique, toute l'intelligence de la course. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'endroit où il avait des faiblesses. C'est pareil pour Max. Mais ce n'était pas une raison pour le créer comme ennemi. J'ai fini par l'accepter".

Concernant la situation de Sergio Pérez, Berger a déclaré : "Je dis que Pérez doit partir de Red Bull Racing ! Tu dois veiller à avoir à nouveau un coéquipier que tu peux battre. Là, il n'est pas non plus très important de savoir si tu peux gagner. Ce n'est pas la victoire qui compte. Max ne sera pas pire".

Et Berger de louer : "Ayrton était pour moi un géant. Mais sans le karting, tu n'arrives pas tout à fait au sommet, Alonso l'a dit aussi. Tout ce travail sur simulateur s'ajoute à cela. Max a déjà appris tout cela. Il a appris comment se positionner. Je pense que Max va devenir le meilleur pilote".

Danner a comparé : "Senna devait encore tout décider lui-même de ce qu'il faisait sur la piste. Verstappen a toutes les données du simulateur. Je dis que chacun des deux a été fabuleux à son époque". Et il a souligné : "Je ne pense pas que la Ferrari soit si importante pour Verstappen en ce moment. Je pense que Verstappen est très bien chez Red Bull Racing".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5