Christian Danner: "Senna avrebbe venduto sua nonna".

All'Hangar-7 di Salisburgo, il programma ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" ha incluso anche un confronto tra le stelle del GP Max Verstappen (Red Bull Racing) e Ayrton Senna. Il dieci volte vincitore di un GP Gerhard Berger (64) e Christian Danner (65) hanno fatto da analisti.

Berger ha ricordato: "Ho già visto Max Verstappen in Formula 3. Anche Helmut Marko deve essere incluso. All'epoca disse di Max: potrebbe farcela - mettiamolo dentro!".

Danner ha tracciato un quadro interessante di Senna: "Senna avrebbe venduto sua nonna pur di andare due decimi più veloce. Aveva un livello di conversazione incredibile. Ecco perché per me rimane il pilota numero uno. Per me si aggiunge quell'elemento, il carisma".

Berger ha detto a Danner: "Entrambi abbiamo vissuto l'esperienza di Ayrton. Anche come squadra e con la stessa auto. Abbiamo viaggiato in un nuovo Paese e poi c'è stata una richiesta al team da parte del presidente che voleva solo incontrare Ayrton". Danner sa anche che "è un criterio dei nostri tempi che i piloti siano così concentrati da non avere quasi più tempo. Ma Senna aveva un orizzonte così ampio".

Berger ha detto della battaglia contro Senna: "Certo, è follemente difficile. Fino ad allora non avevo avuto grossi problemi con i miei compagni di squadra. Ma poi con Senna è stato condizionato, l'intera intelligenza di gara. Ho notato che non c'era un'area in cui avesse dei punti deboli. Con Max è stato simile. Ma non c'era motivo di creare un'immagine di nemico per lui. Quindi l'ho accettato".

Sulla situazione di Sergio Pérez, Berger ha detto: "Io dico che Pérez deve lasciare la Red Bull Racing! Deve vedere che ha di nuovo un compagno di squadra che può battere. Non è così importante se puoi vincere. Non si tratta di vincere lì. Max non peggiorerà".

E Berger ha elogiato: "Ayrton è stato un gigante per me. Ma non si può arrivare al top senza il karting, lo ha detto anche Alonso. Tutto il lavoro al simulatore si aggiunge a questo. Max ha già imparato tutto questo. Ha imparato come posizionarsi. Penso che Max diventerà il miglior pilota".

Danner ha aggiunto: "Senna doveva ancora decidere tutto da solo, cosa fare in pista. Verstappen ha tutti i dati del simulatore. Io dico che ognuno dei due è stato favoloso nel suo tempo". E ha sottolineato: "Non credo che la Ferrari sia così importante per Verstappen in questo momento. Penso che Verstappen sia in una posizione molto buona alla Red Bull Racing".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5