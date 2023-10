Christian Danner: "Senna teria vendido a sua avó".

Entre outras coisas, os antigos pilotos de GP Christian Danner e Gerhard Berger estabeleceram uma comparação entre o tricampeão mundial Max Verstappen e o ícone da Fórmula 1 Ayrton Senna no Hangar-7.

por Gino Bosisio - Automatic translation from German

No Hangar-7 em Salzburgo, o programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" também incluiu uma comparação entre as estrelas do GP Max Verstappen (Red Bull Racing) e Ayrton Senna. Gerhard Berger (64 anos) e Christian Danner (65 anos), dez vezes vencedor de um GP, actuaram como analistas.

Berger recordou: "Já vi o Max Verstappen na Fórmula 3. Helmut Marko também deve ser incluído. Ele disse sobre Max na época: ele pode fazer isso - vamos colocá-lo lá!"

Danner traçou uma imagem interessante de Senna: "Senna teria vendido a sua avó se isso significasse ser dois décimos mais rápido. Ele tinha um nível de conversa incrível. É por isso que ele continua a ser o piloto número um para mim. Para mim, esse elemento, o carismático, é adicionado a ele".

Berger disse a Danner: "Ambos experimentámos o Ayrton. Também como equipa e no mesmo carro. Viajámos para um novo país e depois houve um pedido do presidente da equipa que queria conhecer o Ayrton". Danner também sabe: "É um critério dos nossos tempos o facto de os pilotos estarem tão concentrados que quase não há tempo. Mas Senna tinha um horizonte tão vasto".

Berger disse sobre a batalha contra Senna: "Claro, é insanamente difícil. Até então, eu não tinha grandes problemas com os meus companheiros de equipa. Mas depois, com Senna, foi condicionalmente, toda a inteligência da corrida. Reparei que não havia nenhuma área em que ele tivesse pontos fracos. É semelhante com o Max. Mas não havia razão para criar uma imagem de inimigo para ele. Então aceitei isso".

Sobre a situação de Sergio Pérez, Berger disse: "Eu digo que Pérez tem que deixar a Red Bull Racing! Temos de ver que temos de novo um companheiro de equipa que podemos vencer. Não é assim tão importante se podes ganhar. Não se trata de ganhar lá. O Max não vai piorar".

E Berger elogiou: "Ayrton foi um gigante para mim. Mas não se pode chegar ao topo sem o karting, o Alonso também o disse. Todo este trabalho de simulador vem em cima disso. O Max já aprendeu tudo isso. Aprendeu a posicionar-se. Penso que o Max vai tornar-se o melhor piloto".

Danner comparou: "Senna ainda tinha que decidir tudo sozinho, o que ele fazia na pista. Verstappen tem todos os dados do simulador. Eu digo que cada um dos dois foi fabuloso no seu tempo". E sublinhou: "Não acho que a Ferrari seja assim tão importante para Verstappen neste momento. Acho que Verstappen está num lugar muito bom na Red Bull Racing".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5