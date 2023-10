Carlos Sainz sur l'abandon de Ferrari : "C'est très cruel".

L'Espagnol Carlos Sainz a dû abandonner au GP du Qatar alors que la course n'avait pas encore commencé : fuite d'essence irréparable. Le double vainqueur du Grand Prix de Madrid est confronté à une énigme.

Pilule amère pour l'Espagnol Carlos Sainz lors du Grand Prix du Qatar : le pilote de 29 ans n'a pas pu prendre le départ de la course, car une fuite d'essence n'a pas pu être réparée à temps avant le départ.

Sainz au Losail International Circuit : "Lorsque nous avons récupéré la voiture au parc fermé et que nous nous sommes préparés pour la course, nous avons remarqué cette fuite. Nous supposons qu'elle n'avait pas été remarquée avant parce que nous n'avons fait le plein qu'au moment de la course".

"Les mécaniciens se sont alors mis au travail pour la réparer, mais ils ont dû constater qu'ils n'auraient pas pu le faire avant le départ de la course. Ils ont donc dû s'arrêter. C'est vraiment dommage, car j'aurais aimé découvrir ce que j'aurais pu obtenir lors de ce Grand Prix".

"Quand tu réalises si peu de temps avant une course que tu ne pourras pas rouler, c'est très déprimant. C'est très cruel, mais le sport automobile peut aussi être comme ça".



"C'est juste dommage que nous ayons perdu la possibilité de gagner encore du terrain sur Mercedes".



Chez Ferrari, une analyse est actuellement en cours pour déterminer comment la fuite d'essence a pu se produire au niveau du réservoir. Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a émis le soupçon que la panne pourrait peut-être être liée aux coups reçus lors du passage sur les bordures.





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5