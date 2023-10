Carlos Sainz sull'uscita dalla Ferrari: "È molto crudele".

Pillola amara per lo spagnolo Carlos Sainz al Gran Premio del Qatar: il 29enne non ha potuto prendere il via alla gara perché una perdita di carburante non è stata riparata in tempo per la partenza.

Sainz al Losail International Circuit: "Quando abbiamo ripreso la macchina dal parco chiuso e ci stavamo preparando per la gara, abbiamo notato questa perdita. Sospettiamo che non sia stata notata prima perché non abbiamo fatto il pieno fino alla gara".

"I meccanici si sono messi al lavoro per ripararla, ma hanno scoperto che non avrebbero potuto farlo prima dell'inizio della gara. Quindi si sono dovuti fermare. È un vero peccato perché mi sarebbe piaciuto scoprire cosa avrei potuto ottenere da questo Gran Premio".

"Quando ti rendi conto, così vicino a una gara, che non puoi correre, è molto deprimente. È molto crudele, ma è così che può essere il motorsport".



"È un peccato aver perso l'opportunità di recuperare terreno sulla Mercedes".



La Ferrari sta analizzando come sia potuta avvenire la perdita di carburante nella zona del serbatoio. Il team boss della Ferrari Fred Vasseur ha espresso il sospetto che il difetto possa avere a che fare con gli impatti durante la guida sui cordoli.





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5