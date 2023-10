Williams : merci à Alfa Romeo de s'inquiéter pour Albon

Le GP du Qatar a poussé les stars du GP dans leurs derniers retranchements, et l'un des pilotes qui a visiblement éprouvé des difficultés après le GP était Alex Albon. La concurrence s'en est fait l'écho et Williams l'en remercie.

Tous ceux qui pensent que les pilotes de Formule 1 n'ont pas besoin de faire des prouesses dans le cockpit ont été détrompés lors du GP du Qatar. En effet, les températures élevées et l'humidité de l'air ont poussé les stars du GP à leurs limites le dimanche de la course - et même au-delà pour certains. Plusieurs pilotes ont dû se faire soigner après la course.

Logan Sargeant, la recrue de Williams, n'a même pas vu le drapeau à damier car il a dû abandonner en raison d'une déshydratation aiguë. Son coéquipier Alex Albon a lui aussi été emmené au centre médical après la course pour y être soigné. Le Londonien de 27 ans a eu du mal à sortir du cockpit par ses propres moyens, ce qui n'a pas échappé à certains mécaniciens de l'équipe Alfa Romeo.

Ils se sont précipités chez Williams pour prêter main-forte à Albon. Le geste de l'adversaire direct dans la lutte pour le championnat du monde n'est pas passé inaperçu, et l'équipe Williams l'a remercié par de gentilles paroles sur les médias sociaux. "Adversaire sur la piste, rien que du respect en dehors. Merci aux mécaniciens qui sont passés après la course pour voir comment allait Alex, Alfa Romeo", peut-on lire dans le post correspondant.

"Nous sommes une grande famille. Nous sommes heureux qu'il aille bien", a répondu l'écurie suisse. Après la visite des pilotes au centre médical, l'équipe a également confirmé que les deux pilotes allaient bien.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5