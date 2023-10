Williams: grazie all'Alfa Romeo per la preoccupazione per Albon

Tutti coloro che credono che i piloti di Formula 1 non debbano dare il meglio di sé nell'abitacolo sono stati smentiti dal GP del Qatar. Le alte temperature e l'umidità hanno spinto le star del GP al limite la domenica di gara - e alcuni anche oltre. Diversi piloti hanno dovuto ricorrere alle cure del caso dopo la gara.

Il debuttante della Williams Logan Sargeant non ha nemmeno visto la bandiera a scacchi perché si è dovuto ritirare a causa di una forte disidratazione. Anche il suo compagno di squadra Alex Albon è stato portato al centro medico per le cure del caso. Il 27enne londinese ha faticato a uscire dall'abitacolo con le proprie forze, cosa che non è sfuggita ad alcuni meccanici del team Alfa Romeo.

Si sono precipitati sulla Williams per affiancare Albon. Il gesto del diretto avversario nella lotta per il mondiale non è passato inosservato e il team Williams lo ha ringraziato con parole gentili sui social media. "Avversari in pista, solo rispetto fuori. Grazie ai meccanici che si sono fermati dopo la gara per controllare Alex, Alfa Romeo", si legge nel relativo post.

"Siamo una grande famiglia. Siamo felici che stia bene", è stata la risposta della squadra corse in Svizzera. La squadra ha anche confermato che entrambi i piloti stanno bene dopo la visita al centro medico.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5