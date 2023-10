Williams: Obrigado à Alfa Romeo pela preocupação com a Albon

O GP do Qatar levou as estrelas do GP aos seus limites, e um dos pilotos que se debateu visivelmente após o GP foi Alex Albon. Isto também levou a concorrência a entrar em ação, e a Williams agradeceu-lhes por isso.

Todos aqueles que acreditam que os pilotos de Fórmula 1 não têm de dar o seu melhor no cockpit provaram que estavam errados no GP do Qatar. As altas temperaturas e a humidade levaram as estrelas do GP ao limite no domingo de corrida - e algumas até mais do que isso. Vários pilotos tiveram de procurar tratamento após a corrida.

O estreante da Williams, Logan Sargeant, nem sequer viu a bandeira axadrezada porque teve de se retirar devido a uma desidratação aguda. O seu companheiro de equipa Alex Albon também foi levado para o centro médico para receber tratamento após a corrida. O londrino de 27 anos teve dificuldades em sair do cockpit pelos seus próprios meios, o que não passou despercebido a alguns dos mecânicos da equipa Alfa Romeo.

Eles correram para a Williams para ajudar Albon. O gesto do adversário direto na luta pelo campeonato do mundo não passou despercebido e a equipa Williams agradeceu-lhe com palavras amáveis nas redes sociais. "Adversários na pista, nada mais do que respeito fora dela. Obrigado aos mecânicos que passaram por cá depois da corrida para ver o Alex, Alfa Romeo", lê-se no post correspondente.

"Somos uma grande família. Estamos felizes por ele estar bem", foi a resposta da equipa de corrida na Suíça. A equipa também confirmou que ambos os pilotos estavam bem após a visita dos pilotos ao centro médico.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5