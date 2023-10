Reproche à Lando Norris : trop d'autocritique est malsain

Qualifications GP vendredi sur le circuit international de Losail, qualifications sprint samedi matin, le carburant et le Grand Prix avaient tous un point commun pour Lando Norris - une profonde insatisfaction de sa propre performance pour le jeune Anglais de 23 ans au service de McLaren.

Norris a perdu son meilleur tour en qualifications du GP en raison d'une violation des limites de la piste, il a été plus lent que son coéquipier d'écurie australien Oscar Piastri en qualifications du sprint, après une nouvelle erreur de pilotage, il a terminé troisième au sprint derrière Piastri et Max Verstappen, et il a également dû faire la queue derrière Oscar en course de championnat du monde - victoire du champion Verstappen, Piastri deuxième pour la première fois en Grand Prix, Norris troisième - long visage pour le Britannique.

Norris après : "J'aurais eu la vitesse ici pour faire deux fois la pole position et j'aurais eu la chance de gagner au moins une course. Cela me fait tellement mal, car je sais que toutes ces possibilités étaient devant moi, mais je n'en ai rien fait".

Et c'est ainsi qu'après 99 week-ends de GP, Norris en est désormais à onze podiums sans victoire, seul Nick Heidfeld (13 podiums sans victoire) et Stefan Johansson (12) le devançant dans la liste éternelle de tels malchanceux.

Norris poursuit : "Pour moi, c'est un week-end d'occasions manquées. Bien sûr, je ne devrais pas me plaindre lorsque je monte sur le podium, mais il reste ce sentiment lancinant qu'il y avait plus à faire ici".



Le directeur de l'équipe McLaren, Andrea Stella, a bien sûr entendu Norris regretter sa performance. L'Italien est d'avis qu'"il faut trouver le bon équilibre, d'une part avec les médias et d'autre part avec soi-même. Lando a fait beaucoup d'autocritique, notamment vendredi soir, et nous allons y jeter un coup d'œil. Avec le temps, il saura mieux à quel point il doit être dur avec lui-même".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5