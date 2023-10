Ammonizione per Lando Norris: troppa autocritica malsana

Il pilota della McLaren Lando Norris è stato duro con se stesso in Qatar: "Avrei potuto vincere Sprint e Gran Premio". Il boss del team McLaren, Andrea Stella, mette in guardia il britannico da un'eccessiva autocritica.

Le qualifiche GP di venerdì al Losail International Circuit, le qualifiche Sprint di sabato mattina, il carburante e il Gran Premio hanno avuto tutti qualcosa in comune per Lando Norris: una profonda insoddisfazione per le proprie prestazioni per il 23enne inglese alle dipendenze della McLaren.

Norris ha perso il miglior giro nelle qualifiche del GP a causa di una violazione dei limiti della pista, è stato più lento del suo compagno di scuderia australiano Oscar Piastri nelle qualifiche sprint dopo un altro errore di guida, ha concluso terzo in volata dietro Piastri e Max Verstappen, e ha dovuto anche schierarsi dietro Oscar nella gara del Campionato del Mondo - vittoria del campione Verstappen, Piastri secondo per la prima volta in un Gran Premio, Norris terzo - faccia lunga per l'inglese.

Norris ha poi dichiarato: "Qui avrei avuto la velocità per essere in pole due volte e avrei avuto la possibilità di vincere almeno una gara. Mi dispiace molto perché so che quelle opportunità erano tutte davanti a me, ma non le ho sfruttate".

E così, dopo 99 weekend di GP, Norris si trova ora a 11 podi senza vittoria, con solo Nick Heidfeld (13 podi senza vittoria) e Stefan Johansson (12) davanti a lui nell'eterno elenco di piloti così sfortunati.

Norris continua: "Per me questo è un weekend di occasioni mancate. Naturalmente non dovrei lamentarmi quando ottengo dei podi, ma c'è ancora quella fastidiosa sensazione che si sarebbe potuto fare di più".



Il team boss della McLaren, Andrea Stella, ha sentito Norris lamentarsi delle sue prestazioni. L'italiano ritiene: "Bisogna trovare il giusto equilibrio, da un lato con i media e dall'altro con se stessi. Lando ha fatto molta autocritica, soprattutto venerdì sera, e la esamineremo di nuovo. Con il tempo saprà meglio quanto deve essere duro con se stesso".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5