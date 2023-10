Reprimenda para Lando Norris: Demasiada autocrítica pouco saudável

A qualificação para o GP de sexta-feira no Circuito Internacional de Losail, a qualificação para o Sprint de sábado de manhã, o combustível e o Grande Prémio tiveram todos algo em comum para Lando Norris - uma profunda insatisfação com o seu próprio desempenho como inglês de 23 anos ao serviço da McLaren.

Norris perdeu a melhor volta na qualificação para o GP devido a uma violação dos limites da pista, foi mais lento do que o seu companheiro de estábulo australiano Oscar Piastri na qualificação para o sprint depois de outro erro de condução, terminou em terceiro no sprint atrás de Piastri e Max Verstappen, e também teve de alinhar atrás de Oscar na corrida do Campeonato do Mundo - vitória para o campeão Verstappen, Piastri em segundo pela primeira vez num Grande Prémio, Norris em terceiro - uma longa cara para o britânico.

Norris depois: "Eu teria tido a velocidade aqui para estar na pole duas vezes e teria tido a hipótese de ganhar pelo menos uma corrida. Isso mata-me muito porque sei que essas oportunidades estavam todas à minha frente, mas não aproveitei nada".

E assim, após 99 fins-de-semana de GP, Norris está agora com 11 pódios sem uma vitória, com apenas Nick Heidfeld (13 pódios sem uma vitória) e Stefan Johansson (12) à sua frente na eterna lista de pilotos tão azarados.

Norris continua: "Para mim, este é um fim de semana de oportunidades perdidas. Claro que não me devo queixar quando consigo pódios, mas ainda há aquela sensação incómoda de que poderia ter havido mais aqui."



O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, ouviu, naturalmente, Norris queixar-se do seu desempenho. O italiano acredita: "É preciso encontrar o equilíbrio certo aqui, por um lado com os media e por outro consigo próprio. O Lando fez uma grande autocrítica, especialmente na sexta-feira à noite, e vamos analisar isso novamente. Com o tempo, ele saberá melhor até que ponto deve ser duro consigo próprio".





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5