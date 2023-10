Mark Webber, ganador del GP: "Sergio Pérez parece distraído".

Sergio Pérez simplemente no puede encontrar el camino de vuelta al éxito en este momento: ha anotado unos escasos cuatro puntos en las últimas tres carreras del Campeonato del Mundo en Singapur, Japón y Qatar. En comparación, el campeón del mundo Max Verstappen sumó 70 puntos en las mismas tres carreras.

En el sprint de Catar, Pérez se vio obligado a retirarse tras una colisión con Esteban Ocon, y recibió tres penalizaciones de tiempo en la prueba del mundial. Sencillamente, algo falla.

El australiano Mark Webber (47 años) pilotó para Red Bull Racing durante siete años (desde principios de 2007 hasta finales de 2013) y sabe exactamente cómo funciona este equipo. Webber ganó nueve Grandes Premios para el equipo con sede en Milton Keynes y terminó tercero en el Campeonato del Mundo en 2010 y 2011.

El ex piloto de RBR está preocupado por el actual piloto de RBR. Webber, como mánager del joven Oscar Piastri en Qatar y también comentarista del GP de Channel 4, afirma: "Sergio parece distraído. Era como si no pudiera colocar el coche como debería normalmente, no sé si su cabeza no está en ello o si su confianza está destrozada".



Webber, que ha competido 215 veces en GP, continuó: "Lo que Pérez necesitaría ahora es un fin de semana de GP medio decente. Aún veo la posibilidad de que recupere su forma normal. Pero en este momento el margen de error es demasiado alto, son tiempos difíciles para él."





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5