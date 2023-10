Mark Webber, vainqueur du GP : "Sergio Pérez semble distrait".

Sergio Pérez n'arrive pas à retrouver le chemin du succès : il n'a récolté que quatre maigres points lors des trois dernières courses du championnat du monde à Singapour, au Japon et au Qatar. A titre de comparaison, le champion du monde Max Verstappen a récolté 70 points lors des trois mêmes courses.

Lors du sprint du Qatar, Pérez a été éliminé à la suite d'une collision avec Esteban Ocon, et il a écopé de trois pénalités de temps lors de la course au championnat du monde. C'est tout simplement le ver dans le fruit.

L'Australien Mark Webber (47 ans) a piloté pendant sept ans pour Red Bull Racing (de début 2007 à fin 2013) et sait exactement comment fonctionne cette équipe. Webber a remporté neuf Grands Prix pour l'écurie de Milton Keynes et a terminé troisième du championnat du monde en 2010 et 2011.

L'ancien pilote RBR s'inquiète pour l'actuel pilote RBR. Webber, en tant que manager du jeune Oscar Piastri au Qatar et également expert en GP pour Channel 4, déclare : "Sergio semble distrait. C'était comme s'il ne pouvait tout simplement pas positionner la voiture comme cela devrait être normal, je ne sais pas s'il a la tête ailleurs ou si sa confiance en lui est brisée".



Webber, qui a participé à 215 GP, poursuit : "Ce dont Pérez aurait besoin maintenant, c'est d'un week-end de GP à peu près décent. Je vois encore la possibilité qu'il retrouve sa forme normale. Mais actuellement, la marge d'erreur est tout simplement trop élevée, ce sont des temps difficiles pour lui".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon



Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5