Il vincitore del GP Mark Webber: "Sergio Pérez sembra distratto".

Sergio Pérez non riesce a ritrovare la strada del successo: nelle ultime tre gare del campionato del mondo, a Singapore, in Giappone e in Qatar, ha ottenuto solo quattro punti. In confronto, il campione del mondo Max Verstappen ha ottenuto 70 punti nelle stesse tre gare.

Nella volata del Qatar, Pérez è stato costretto al ritiro dopo una collisione con Esteban Ocon e ha ricevuto tre penalità di tempo nel round del campionato del mondo. C'è semplicemente qualcosa che non va.

L'australiano Mark Webber (47 anni) ha guidato la Red Bull Racing per sette anni (dall'inizio del 2007 alla fine del 2013) e sa esattamente come funziona questa squadra. Webber ha vinto nove Gran Premi per la scuderia di Milton Keynes ed è arrivato terzo nel Campionato del Mondo nel 2010 e nel 2011.

L'ex pilota della RBR è preoccupato per l'attuale pilota della RBR. Webber, manager del giovane Oscar Piastri in Qatar e opinionista di Channel 4 GP, afferma: "Sergio sembra distratto. Era come se non riuscisse a posizionare la macchina nel modo in cui dovrebbe essere normalmente, non so se non ha la testa a posto o se la sua fiducia è a pezzi".



Il 215 volte iridato Webber ha continuato: "Quello che serve a Pérez ora è un weekend di GP semi-decente. Vedo ancora la possibilità che torni alla sua forma normale. Ma al momento il margine di errore è troppo alto, sono tempi difficili per lui".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5