Mark Webber, vencedor do GP: "Sergio Pérez parece distraído".

O mexicano Sergio Pérez está a passar por um mau momento: oitavo em Singapura, abandono no Japão, abandono no sprint do Qatar, apenas décimo no Circuito Internacional de Losail. O vencedor do GP Mark Webber está preocupado.

Sergio Pérez não consegue encontrar o caminho de volta ao sucesso neste momento: marcou uns escassos quatro pontos nas últimas três corridas do Campeonato do Mundo em Singapura, Japão e Qatar. Em comparação, o campeão mundial Max Verstappen marcou 70 pontos nas mesmas três corridas.

No sprint do Qatar, Pérez foi forçado a retirar-se após uma colisão com Esteban Ocon e recebeu três penalizações de tempo na ronda do campeonato do mundo. Há simplesmente algo errado.

O australiano Mark Webber (47 anos) foi piloto da Red Bull Racing durante sete anos (do início de 2007 ao final de 2013) e sabe exatamente como funciona esta equipa. Webber venceu nove Grandes Prémios pela equipa sediada em Milton Keynes e terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo em 2010 e 2011.

O antigo piloto da RBR está preocupado com o atual piloto da RBR. Webber, que é o treinador do jovem Oscar Piastri no Qatar e também um comentarista do Channel 4 GP, diz: "Sergio parece distraído. Foi como se ele não conseguisse posicionar o carro da maneira que deveria ser normalmente, eu não sei se a cabeça dele não está no lugar ou se a confiança dele está abalada".



Webber, que já disputou 215 GPs, continuou: "O que o Pérez precisa agora é de um fim de semana de GP meio decente. Ainda vejo a possibilidade de ele voltar à sua forma normal. Mas, neste momento, a margem de erro é demasiado elevada, são tempos difíceis para ele."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5