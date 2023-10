Nouvelle énigme Racing-Rarity : Futur champion

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : l'Australien Frank Gardner avec une Brabham de John Willment Automobiles lors du Grand Prix de Monaco 1965. Il a été éliminé à cause d'un problème de suspension.

Nous avons choisi cette photo pour deux raisons : Premièrement, parce que Gardner était l'un de ces pilotes polyvalents pur-sang qui sont devenus si rares, un pilote qui était rapide avec tout ce qui avait quatre roues. Et deuxièmement, parce que nous voulions montrer une fois de plus à quoi ressemblait le bassin de Monte-Carlo autrefois.

Frank Gardner était un touche-à-tout. Ancien boxeur, pilote de speedway, maître-nageur et presque golfeur professionnel, il est venu au sport automobile dans son Australie natale au début des années 1960. Peu après, il a quitté l'Australie pour s'installer en Angleterre et a gravi les échelons jusqu'à la catégorie reine - il a disputé huit Grands Prix au volant d'une Brabham privée. Son meilleur résultat a été une huitième place dans la course britannique du championnat du monde en 1965.



En 1971, l'Australien a remporté le championnat britannique de Formule 5000. Gardner a eu encore plus de succès en voiture de sport et de tourisme, remportant plusieurs fois le championnat britannique et australien des voitures de tourisme dans les années 1970.



Il a participé à cinq reprises aux 24 heures du Mans et les fans de voitures de sport le connaissent également pour sa Porsche 917. Gardner et Richard Piper étaient les deux seuls pilotes que l'ancien directeur de course de Porsche, Rico Steinemann, avait réussi à trouver en 1969 pour piloter la Porsche 917 extrêmement bridée sur la Nordschleife dans le championnat du monde des marques lors des 1000 km du Nürburgring. Les pilotes d'usine Porsche avaient refusé avec gratitude.



Les deux pilotes intrépides se sont acquittés de leur tâche avec brio et ont permis à la 917 de franchir la ligne d'arrivée en 8e position. Gardner était également pilote de développement pour la jolie, mais extrêmement infructueuse, Ford P68 3L, qui devait prendre la relève de la GT40.



Dans les années 1980, il s'est occupé des engagements d'usine de BMW dans le championnat australien des voitures de tourisme. Lorsque BMW est retourné en Australie en 1991, il a de nouveau engagé des voitures de tourisme pour le constructeur munichois. Cette coopération fructueuse, qui s'est soldée par plusieurs titres, a duré jusqu'à la fin de la période STW en Australie, à la fin des années quatre-vingt-dix.



Plus tard, Gardner s'est engagé en tant que moniteur de conduite chevronné dans l'école de pilotage de Bob Jane sur la piste de course de Calder près de Melbourne.



En 1980, alors que Netflix n'existait pas encore, il a publié un livre très remarqué intitulé "Drive to Survive".



Gardner est décédé le 29 août 2009, à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie dans son pays natal, l'Australie.



Voilà pour la nouvelle énigme et un petit conseil : nous voyons une étude de style d'un champion en herbe.



Participez vous aussi !