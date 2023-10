Nuovo puzzle Racing Rarities: Aspirante Campione

Ogni settimana, grazie agli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT, presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport. Il procedimento è un gioco da ragazzi: diteci chi si riconosce, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la domenica della settimana in corso, alle ore 24.00.

La soluzione corretta della volta scorsa: l'australiano Frank Gardner su una Brabham della John Willment Automobiles al Gran Premio di Monaco del 1965, ritirata per un guasto alle sospensioni.

Abbiamo scelto questa immagine per due motivi: In primo luogo, perché Gardner era uno di quei piloti purosangue a tutto tondo che sono diventati così rari, un pilota che era veloce con qualsiasi cosa avesse quattro ruote. In secondo luogo, perché volevamo mostrare ancora una volta l'aspetto del bacino portuale di Monte Carlo.

Frank Gardner è stato un vero e proprio "jack of all-trades". L'ex pugile, pilota di speedway, bagnino e quasi golfista professionista è entrato nel mondo dei motori nella natia Australia all'inizio degli anni Sessanta. Poco tempo dopo si trasferì dall'Australia all'Inghilterra e si fece strada fino alla classe regina: partecipò a un totale di otto Gran Premi con una Brabham privata. Il suo miglior risultato fu un ottavo posto nella gara britannica del Campionato del Mondo nel 1965.



Nel 1971, l'australiano vinse il campionato britannico di Formula 5000. Gardner ebbe ancora più successo nelle auto sportive e da turismo, vincendo più volte il Campionato britannico e anche quello australiano per vetture da turismo negli anni Settanta.



Gardner ha partecipato cinque volte alla 24 Ore di Le Mans e gli appassionati di auto sportive conoscono Gardner anche grazie alla Porsche 917. Gardner e Richard Piper sono stati gli unici due piloti che l'ex direttore di gara Porsche Rico Steinemann è riuscito a far guidare alla Porsche 917, estremamente aggressiva, sulla Nordschleife nel campionato monomarca alla 1000 km del Nürburgring nel 1969. I piloti della Porsche avevano rifiutato con gratitudine.



I due intrepidi piloti svolsero il lavoro a pieni voti e portarono la 917 all'8° posto. Gardner è stato anche pilota di sviluppo per la bella ma estremamente fallimentare Ford P68 3L, che avrebbe dovuto succedere alla GT40.



Negli anni Ottanta si occupò delle partecipazioni della BMW al Campionato australiano per vetture da turismo. Quando BMW tornò in Australia nel 1991, partecipò nuovamente alle gare di auto da turismo per l'azienda di Monaco. La collaborazione di successo, con diverse vittorie di titoli, durò fino alla fine del periodo STW in Australia, alla fine degli anni Novanta.



In seguito, Gardner è stato coinvolto come istruttore di guida presso la scuola di Bob Jane al Calder Race Track vicino a Melbourne.



Nel 1980, prima di Netflix, pubblicò un libro molto apprezzato intitolato Drive to Survive.



Gardner è morto nella sua nativa Australia il 29 agosto 2009 all'età di 77 anni dopo una lunga malattia.



Quindi, al nuovo rompicapo e a un piccolo suggerimento: vediamo uno studio di stile di un campione in erba.



