Novo puzzle Racing Rarities: Aspirante a Campeão

A solução correcta da última vez: o australiano Frank Gardner num Brabham da John Willment Automobiles no Grande Prémio do Mónaco de 1965, retirado devido a uma falha na suspensão.

Escolhemos esta imagem por duas razões: Primeiro, porque Gardner era um desses polivalentes puro-sangue que se tornaram tão raros, um piloto que era rápido com qualquer coisa que tivesse quatro rodas. E, em segundo lugar, porque queríamos mostrar mais uma vez como era a bacia portuária de Monte Carlo.

Frank Gardner era um homem de todos os ofícios. O antigo pugilista, piloto de speedway, nadador-salvador e quase golfista profissional entrou no desporto automóvel na sua terra natal, a Austrália, no início da década de 1960. Pouco tempo depois, mudou-se da Austrália para Inglaterra e trabalhou até chegar à classe superior - disputou um total de oito Grandes Prémios num Brabham privado. O seu melhor resultado foi um oitavo lugar na corrida do Campeonato do Mundo Britânico em 1965.



Em 1971, o australiano venceu o Campeonato Britânico de Fórmula 5000. Gardner teve ainda mais sucesso nos carros desportivos e de turismo, vencendo o Campeonato Britânico e também o Campeonato Australiano de Carros de Turismo várias vezes na década de 1970.



Gardner competiu cinco vezes nas 24 Horas de Le Mans e os fãs de carros desportivos também estão familiarizados com Gardner devido ao Porsche 917. Gardner e Richard Piper foram os únicos dois pilotos que o ex-diretor de corridas da Porsche, Rico Steinemann, conseguiu que conduzissem o Porsche 917, extremamente irritante, em Nordschleife, no campeonato de monolugares nos 1000 km de Nürburgring em 1969. Os pilotos da Porsche recusaram com agradecimentos.



Os dois intrépidos pilotos cumpriram a tarefa com distinção e trouxeram o 917 para casa em 8º lugar. Gardner foi também piloto de desenvolvimento do bonito mas extremamente mal sucedido Ford P68 3L, que viria a suceder ao GT40.



Na década de 1980, ele cuidou das entradas de fábrica da BMW no Campeonato Australiano de Carros de Turismo. Quando a BMW regressou à Austrália em 1991, ele voltou a inscrever carros de turismo para a empresa sediada em Munique. A cooperação bem sucedida, com várias vitórias em títulos, durou até ao final do período da STW na Austrália, no final dos anos noventa.



Mais tarde, Gardner envolveu-se como instrutor de condução na escola de corridas de Bob Jane no Hipódromo de Calder, perto de Melbourne.



Em 1980, antes da Netflix, publicou um livro bem recebido chamado Drive to Survive.



Gardner morreu na sua terra natal, a Austrália, a 29 de agosto de 2009, com 77 anos, após uma longa doença.



Então, para o novo puzzle e uma pequena dica: vemos um estudo de estilo de um campeão em ascensão.



