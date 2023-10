GP de Bélgica: se amplía un año el contrato con la Fórmula 1

La Fórmula 1 no sólo es muy popular entre los aficionados. Desde el éxito del documental de Netflix "Drive to Survive", a más tardar, los posibles anfitriones también han mostrado un vivo interés por una plaza en el calendario del Mundial. Las ofertas son tentadoras, y el futuro de los circuitos GP del calendario del WRC que no cuentan con bolsillos tan profundos es, en consecuencia, incierto.

Esto también lo han sentido los responsables del Circuito de Spa-Francorchamps en los últimos años. Una y otra vez se ha cuestionado el futuro de la carrera. Pero el contrato para albergar el GP se prorrogó finalmente hasta finales de 2024. Ahora, los responsables de la Fórmula 1 han prorrogado el acuerdo hasta finales de 2025.

En realidad, Melchior Wathelet, Presidente del tradicional circuito belga, quería asegurar su permanencia en el calendario del Campeonato del Mundo hasta al menos finales de 2026. No obstante, hay una gran alegría por la prórroga, que ha sido posible entre otras cosas gracias a las inversiones realizadas en la infraestructura en los últimos años.

La capacidad de espectadores se incrementó en 10.000 con dos nuevas tribunas, y también se amplió la oferta de entretenimiento en torno al Gran Premio. Esto tuvo un efecto positivo en el número de espectadores. Este año, los responsables del GP contabilizaron 380.000 visitantes durante todo el fin de semana de la carrera, lo que supone 20.000 aficionados más que en 2022.

"El circuito de Spa ya formaba parte del calendario en la primera temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno", explicó el director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, en referencia a la ilustre historia del circuito, que ha albergado 56 Grandes Premios hasta la fecha. "Tanto los aficionados como los pilotos adoran este circuito, por lo que estoy encantado de confirmar la ampliación del contrato hasta 2025 inclusive", añade.

Y el italiano subraya: "El organizador ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años para mejorar la experiencia de los aficionados y la infraestructura, y todos los involucrados siguen trabajando duro para garantizar carreras emocionantes y seguras."

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5