GP de Belgique : Contrat de Formule 1 prolongé d'un an

La Formule 1 ne jouit pas seulement d'une grande popularité auprès des fans. Depuis le succès du documentaire de Netflix "Drive to Survive", les organisateurs potentiels s'intéressent de nouveau à une place dans le calendrier du championnat du monde. Les offres sont alléchantes et le maintien des GP au calendrier du championnat du monde qui n'ont pas les moyens de payer aussi cher est donc incertain.

Ces dernières années, les responsables du circuit de Spa-Francorchamps en ont également fait les frais. L'avenir de la course a été régulièrement remis en question. Mais le contrat pour l'organisation du GP a finalement été prolongé jusqu'à fin 2024. Aujourd'hui, les responsables de la Formule 1 ont étendu l'accord jusqu'à fin 2025.

En fait, Melchior Wathelet, président du circuit traditionnel belge, voulait assurer son maintien au calendrier du championnat du monde au moins jusqu'à fin 2026. Malgré tout, la joie est grande à l'annonce de cette prolongation, rendue possible notamment grâce aux investissements réalisés dans l'infrastructure au cours des dernières années.

Ainsi, la capacité d'accueil des spectateurs a été augmentée de 10 000 personnes grâce à deux nouvelles tribunes, et l'offre de divertissements autour du Grand Prix a été développée. Cela a eu un effet positif sur le nombre de spectateurs. Cette année, les responsables du GP ont compté 380.000 visiteurs sur l'ensemble du week-end de course, soit 20.000 fans de plus qu'en 2022.

"Le circuit de Spa faisait déjà partie du calendrier de la première saison du championnat du monde de Formule 1", explique Stefano Domenicali, CEO de la Formule 1, en référence à l'illustre histoire du circuit, qui a accueilli jusqu'à présent 56 Grands Prix. "Les fans et les pilotes aiment autant ce circuit, c'est pourquoi je suis heureux de pouvoir confirmer la prolongation du contrat jusqu'en 2025 inclus", ajoute-t-il.

Et l'Italien de souligner : "L'organisateur a fait de gros efforts ces dernières années pour améliorer l'expérience des fans et les infrastructures, et toutes les parties concernées continuent de travailler dur pour garantir des courses passionnantes et sûres".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5