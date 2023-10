GP del Belgio: contratto di Formula 1 prolungato di un anno



di Vanessa Georgoulas - Traduzione automatica da Tedesco

LAT

In realtà, Melchior Wathelet, presidente del Circuito di Spa-Francorchamps, voleva estendere il contratto per ospitare il GP almeno fino al 2026. Per il momento, tuttavia, l'accordo è stato esteso solo per un anno.

