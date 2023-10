GP da Bélgica: contrato de Fórmula 1 prolongado por um ano

De facto, Melchior Wathelet, Presidente do Circuito de Spa-Francorchamps, queria prolongar o contrato para acolher o GP até, pelo menos, 2026. Para já, no entanto, o acordo só foi prolongado por um ano.

A Fórmula 1 não é apenas muito popular entre os adeptos. Desde o sucesso do documentário da Netflix "Drive to Survive", os potenciais anfitriões também demonstraram um vivo interesse num lugar no calendário da Taça do Mundo. As ofertas são tentadoras e o futuro dos circuitos de GP do calendário do WRC que não dispõem de fundos tão avultados é, consequentemente, incerto.

Este facto também foi sentido pelos responsáveis do Circuito de Spa-Francorchamps nos últimos anos. O futuro da corrida tem sido repetidamente posto em causa. Mas o contrato de organização do GP foi finalmente prolongado até ao final de 2024. Agora, os responsáveis da Fórmula 1 prolongaram o acordo até ao final de 2025.

Na verdade, Melchior Wathelet, presidente do tradicional circuito belga, queria garantir a sua permanência no calendário do Campeonato do Mundo até, pelo menos, ao final de 2026. No entanto, é grande a alegria pela prorrogação, que foi possível graças aos investimentos efectuados nas infra-estruturas nos últimos anos.

A capacidade de espectadores foi aumentada em 10.000 pessoas com duas novas bancadas e a oferta de entretenimento em torno do Grande Prémio também foi alargada. Isto teve um efeito positivo no número de espectadores. Este ano, os responsáveis pelo GP contaram 380.000 visitantes durante todo o fim de semana de corrida, o que representa mais 20.000 fãs do que em 2022.

"O circuito de Spa já fazia parte do calendário na primeira temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1", explicou o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, referindo-se à ilustre história do circuito, que já recebeu 56 Grandes Prémios até agora. "Tanto os fãs como os pilotos adoram este circuito, pelo que estou muito satisfeito por confirmar a extensão do contrato até 2025, inclusive", acrescenta.

E o italiano sublinha: "O organizador tem feito grandes esforços nos últimos anos para melhorar a experiência dos fãs e as infra-estruturas, e todos os envolvidos continuam a trabalhar arduamente para garantir corridas emocionantes e seguras."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5