Jacques Villeneuve : "J'admire Fernando Alonso".

Au Qatar, Fernando Alonso a littéralement eu les fesses en feu : son siège de voiture chauffait de plus en plus et dès le 15e tour de course, il en a fait part par radio à son équipe Aston Martin. L'équipe n'a rien pu faire et l'Espagnol s'est résigné à cette situation difficile pour finalement terminer sixième.

Le double champion du monde a ainsi prouvé une fois de plus qu'il avait un grand esprit de compétition. C'est pour cela que ses fans l'aiment - et que les experts l'admirent. Jacques Villeneuve ne tarit pas non plus d'éloges sur Alonso. Dans un entretien avec la "Gazzetta dello Sport", le champion du monde 1997 a déclaré : "J'admire Fernando Alonso parce qu'il est si avide de succès. C'est ce qui fait un grand pilote".

Et le Canadien d'expliquer : "Je demanderais aux enfants qui souhaitent devenir des coureurs : 'Est-ce que tu le veux à cause de ta passion ou parce que tu veux être comme Daniel Ricciardo et afficher ton sourire dans les spots publicitaires?'".

Villeneuve a également eu un grand éloge pour la star de Red Bull Racing, Max Verstappen, qui a pu fêter son troisième titre consécutif au Qatar. L'homme de 52 ans a déclaré : "Il est faux de dire que l'équipe Red Bull Racing est imbattable. L'imbattable, c'est Verstappen. Sa force, c'est qu'il n'a jamais été un enfant, même en tant que bambin, il était déjà très mûr. Il a été formé par un père très strict pour devenir un champion. Et la vérité, c'est que Max n'a pas une seule faiblesse aujourd'hui".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5