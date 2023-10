Jacques Villeneuve: "Ammiro Fernando Alonso".

Il veterano della Formula 1 Fernando Alonso ha dimostrato il suo spirito combattivo in Qatar. Il due volte campione del mondo non è solo ben accolto dai fan del GP. Anche Jacques Villeneuve ha parole gentili per lo spagnolo.

In Qatar, il sedere di Fernando Alonso era letteralmente in fiamme: il sedile della sua auto diventava sempre più caldo e al 15° giro della gara stava già contattando via radio il suo team Aston Martin. Il team non ha potuto fare nulla e lo spagnolo ha accettato la sua difficile situazione e alla fine si è piazzato al sesto posto.

Il due volte campione del mondo ha dimostrato ancora una volta di avere uno spirito combattivo. I suoi fan lo amano per questo e gli esperti lo ammirano. Anche Jacques Villeneuve ha molti elogi per Alonso. In un'intervista alla "Gazzetta dello Sport", il campione del mondo 1997 ha dichiarato: "Ammiro Fernando Alonso perché ha tanta fame di successo. È questo che fa di un pilota un grande pilota".

E il canadese ha spiegato: "Chiederei ai ragazzi che vogliono diventare piloti: "Lo volete per passione o perché volete essere come Daniel Ricciardo e mostrare il vostro sorriso nelle pubblicità?"".

Villeneuve ha anche elogiato la stella della Red Bull Racing Max Verstappen, che ha festeggiato la sua terza vittoria consecutiva in Qatar. Il 52enne ha dichiarato: "È sbagliato dire che il team Red Bull Racing è imbattibile. L'imbattibile è Verstappen. La sua forza è che non è mai stato un bambino, anche da piccolo era già molto maturo. È stato plasmato come un campione da un padre molto severo. E la verità è che Max non ha una sola debolezza al giorno d'oggi".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 4 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5