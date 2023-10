Jacques Villeneuve: "Admiro Fernando Alonso".

O veterano da Fórmula 1 Fernando Alonso provou o seu espírito de luta no Qatar. O bicampeão mundial não é apenas bem recebido pelos fãs do GP. Jacques Villeneuve também tem palavras amáveis para o espanhol.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

No Qatar, o traseiro de Fernando Alonso estava literalmente a arder: o assento do seu carro estava cada vez mais quente e, na 15ª volta da corrida, já estava a avisar a sua equipa Aston Martin pelo rádio. A equipa não podia fazer nada e o espanhol conseguiu lidar com a sua situação difícil e acabou por chegar a casa em sexto lugar.

O bicampeão do mundo provou mais uma vez que tem um grande espírito de luta. Os seus fãs adoram-no por isso - e os especialistas admiram-no. Jacques Villeneuve também tem muitos elogios para Alonso. Numa entrevista à "Gazzetta dello Sport", o Campeão do Mundo de 1997 afirmou: "Admiro Fernando Alonso porque ele tem muita fome de sucesso. É isso que faz um grande piloto".

E o canadiano explicou: "Eu perguntaria aos miúdos que querem ser pilotos: 'Querem-no por causa da vossa paixão ou porque querem ser como o Daniel Ricciardo e mostrar o vosso sorriso nos anúncios?

Villeneuve também elogiou muito a estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, que comemorou sua terceira vitória consecutiva no Qatar. O piloto de 52 anos disse: "É errado dizer que a equipa Red Bull Racing é imbatível. O imbatível é o Verstappen. A sua força reside no facto de nunca ter sido uma criança, mesmo quando era pequeno já era muito maduro. Foi moldado para ser um campeão por um pai muito rigoroso. E a verdade é que Max não tem uma única fraqueza atualmente".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5