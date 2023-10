Daniel Ricciardo: ritorno in Formula 1 a Nashville



di Vanessa Georgoulas

Red Bull Content Pool

Le stelle della Formula 1 non saranno in azione fino alla prossima settimana ad Austin, sul Circuit of the Americas. Daniel Ricciardo, tuttavia, sta già facendo il suo ritorno su una vettura da GP questa settimana, nell'ambito di un'esibizione a Nashville.

