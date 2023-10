Lance Stroll: Ammonizione scritta per il Qatar

Lance Stroll si è comportato male dopo le sue pessime qualifiche in Qatar e ha dovuto dare spiegazioni al responsabile della conformità della FIA. Si è scusato e gli è stato dato un avvertimento scritto.

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che Lance Stroll è andato a punti: l'ultima volta che il pilota dell'Aston Martin si è piazzato tra i primi 10 è stato nel GP del Belgio del 30 luglio, ma il suo bottino di punti è stato relativamente modesto, con due punti per il nono posto. Il suo compagno di squadra Fernando Alonso è arrivato quinto e ha guadagnato dieci punti.

Il due volte campione ha raccolto altri 34 punti nei cinque weekend di gara successivi. Stroll, invece, ha subito un duro incidente nelle qualifiche di Singapore, dopo il quale ha dovuto annullare la sua partecipazione alla gara illuminata sul circuito cittadino. Anche in Giappone e in Qatar le sessioni di prove finali non sono andate secondo i piani.

Ecco perché i nervi sono a fior di pelle. Stroll ha reagito in modo visibilmente frustrato dopo l'inseguimento del tempo sul circuito del deserto, facendo uscire il volante dall'abitacolo ai box e spingendo via il suo allenatore Henry Howe, che ha cercato di calmarlo. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere. In seguito ha risposto alle domande dei media, ma è rimasto ancora più monosillabico del solito e ha usato una parolaccia.

Questo ha fatto intervenire il responsabile della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Perché l'articolo 12.2.1c del cosiddetto Codice Sportivo stabilisce che un partecipante al Campionato del Mondo può essere punito se si comporta "in modo fraudolento o contrario allo spirito dello sport o non nello spirito dello sport".

Ricordiamo: l'attuale campione del mondo Max Verstappen è stato penalizzato per aver spinto il suo rivale Esteban Ocon dopo la gara di Interlagos del 2018 proprio a causa di questa regola. Alla stella della Red Bull Racing è stato ordinato di svolgere due giorni di servizi sociali.

La punizione di Stroll è stata relativamente clemente, anche perché si è scusato per la sua cattiva condotta. Il responsabile della FIA ha preso nota delle scuse e gli ha inviato un avvertimento scritto, ricordandogli ancora una volta i suoi doveri di concorrente del Campionato del mondo. Nel confermare la sentenza, la FIA ha sottolineato che non tollererà alcuna cattiva condotta.

GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5