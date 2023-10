Lance Stroll: Advertência escrita por causa do Qatar

Já lá vai algum tempo desde a última vez que Lance Stroll marcou pontos: a última vez que o piloto da Aston Martin terminou no top 10 foi no GP da Bélgica, a 30 de julho. No entanto, a sua pontuação foi relativamente modesta, com dois pontos pelo nono lugar. O seu companheiro de equipa, Fernando Alonso, terminou em quinto lugar e conquistou dez pontos.

O bicampeão somou mais 34 pontos nos cinco fins-de-semana de corridas seguintes. Stroll, por outro lado, sofreu um forte acidente na qualificação em Singapura, após o qual teve de cancelar a sua participação na corrida iluminada no circuito de rua. No Japão e no Qatar, as sessões de treinos finais também não correram como planeado.

É por isso que os nervos estão à flor da pele. Stroll reagiu visivelmente frustrado após a perseguição ao tempo no circuito do deserto, atirando o volante para fora do cockpit nas boxes e afastando o seu treinador Henry Howe, que o tentou acalmar. Tudo isto foi filmado. Mais tarde, respondeu a perguntas dos meios de comunicação social, mas manteve-se ainda mais monossilábico do que o habitual e utilizou um palavrão.

Este facto chamou o responsável pela conformidade da Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ao local. Porque o artigo 12.2.1c do chamado Código Desportivo estipula que um participante no Campeonato do Mundo pode ser punido se tiver um comportamento "fraudulento ou contrário ao espírito do desporto ou que não esteja de acordo com o espírito do desporto".

Recordamos: o atual campeão do mundo Max Verstappen foi penalizado por empurrar o seu rival Esteban Ocon após a corrida de Interlagos de 2018 precisamente por causa desta regra. O astro da Red Bull Racing foi condenado a cumprir dois dias de serviço comunitário.

A punição de Stroll foi comparativamente mais branda - em parte porque ele pediu desculpas por sua má conduta. O responsável pela conformidade da FIA tomou nota do pedido de desculpas e emitiu-lhe uma advertência por escrito, recordando-lhe mais uma vez os seus deveres como concorrente do Campeonato do Mundo. Ao confirmar a sentença, a FIA sublinhou que não toleraria qualquer comportamento incorreto.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5