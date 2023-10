Sebastian Vettel : un retour n'est pas exclu ?

Avec Sebastian Vettel, c'est un très grand pilote qui fait ses adieux à la Formule 1 après la finale de la saison 2022 à Abu Dhabi. Le pilote de Heppenheim a connu de nombreux succès dans la catégorie reine et a parfois dominé les événements. Il a conquis quatre titres de champion du monde entre 2010 et 2013, a pu fêter 53 victoires en GP au cours de sa carrière et est monté 122 fois sur le podium.

Depuis, le quadruple champion profite principalement de sa famille. Il n'a toutefois pas renoncé complètement à la course, en participant par exemple en janvier à la "Race of Champions", une compétition amusante. Le mois dernier, il a également mis les gaz sur la Nordschleife du Nürburgring dans le cadre d'un showrun au volant de la Formule 1 RB7 de 2011.

Dernièrement, il a rendu visite à la Formule 1 à Suzuka pour promouvoir son projet "Racing for Biodiversity". Pour chaque équipe, un hôtel à insectes a été installé à côté du deuxième virage du circuit traditionnel japonais, ainsi qu'un autre comme "modèle à suivre", a-t-il souligné. A cette occasion, il a également pris position sur les rumeurs selon lesquelles il participerait l'année prochaine au Mans pour l'équipe britannique Jota.

"Pour l'instant, rien n'est signé ou décidé, mais j'ai la chose en tête. J'ai encore le temps de prendre une décision", a-t-il déclaré à nos confrères d'"Auto, Motor und Sport". Et il a souligné au Japon : "Si je devais un jour arriver à la conclusion que je ne peux pas me passer de la course, je reprendrais le volant".

Interrogé par nos confrères de "Deutsche Presse-Agentur" sur un éventuel retour en sport automobile, le pilote de 36 ans a déclaré : "On ne peut jamais exclure une telle éventualité, mais à un moment donné, le temps est passé. Mon âge n'était pas un problème et c'était ma décision de tirer un trait. Mais je ne l'ai pas tirée pour l'annuler un an plus tard".

"J'ai le privilège de passer plus de temps avec ma famille et mes enfants, c'est une priorité. Tout comme j'ai redécouvert le monde ces dernières années, la Formule 1, aussi grande soit-elle, est devenue de plus en plus petite", a ajouté le vétéran des GP.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5