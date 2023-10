Sebastian Vettel: il ritorno non è escluso?

Non è passato nemmeno un anno da quando Sebastian Vettel ha detto addio alla Formula 1. Il quattro volte campione del mondo si gode la nuova libertà, ma non esclude un ritorno in pista. Il quattro volte campione del mondo si gode la sua nuova libertà, ma non esclude un ritorno in pista.

Sebastian Vettel, un grande pilota, si ritirerà dalla Formula 1 dopo il finale di stagione del 2022 ad Abu Dhabi. Il pilota di Heppenheim ha celebrato molti successi nella classe regina e a volte ha dominato l'evento. Ha vinto quattro titoli mondiali tra il 2010 e il 2013, ha festeggiato 53 vittorie in GP durante la sua carriera ed è salito sul podio 122 volte.

Da allora, il quattro volte campione si è dedicato soprattutto alla famiglia. Tuttavia, non ha abbandonato del tutto le corse: ad esempio, a gennaio ha preso parte alla divertente competizione "Race of Champions". Il mese scorso, inoltre, ha preso parte a un'esibizione sulla Nordschleife del Nürburgring con la RB7 di Formula 1 del 2011.

Più recentemente, ha fatto visita alla Formula 1 a Suzuka per fare pubblicità al suo progetto "Racing for Biodiversity". Per ogni squadra è stato allestito un hotel per insetti accanto alla seconda curva del tradizionale circuito giapponese, più un altro come "modello", come ha sottolineato. In questo modo, ha anche commentato le voci che lo vorrebbero al via per il team britannico Jota a Le Mans il prossimo anno.

"Non c'è ancora nulla di firmato o deciso, ma è una cosa che ho in mente. Dopo tutto, ho ancora tempo per decidere", ha detto ai colleghi di "Auto, Motor und Sport". E in Giappone ha sottolineato: "Se a un certo punto dovessi arrivare alla conclusione che non è possibile senza gareggiare, allora guiderò di nuovo".

Ai colleghi della "Deutsche Presse-Agentur", alla domanda su un possibile ritorno nel motorsport, il 36enne ha risposto: "Non si può mai escludere una cosa del genere, ma a un certo punto il tempo è finito. La mia età non è un problema ed è stata una mia decisione quella di porre un limite. Ma non l'ho tracciata per poi riprenderla un anno dopo".

"Ho il privilegio di passare più tempo con la mia famiglia e i miei figli, è una priorità. Così come ho riscoperto il mondo negli ultimi anni, la Formula 1, per quanto grande, è diventata sempre più piccola", ha aggiunto il veterano del GP.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5