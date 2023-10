Sebastian Vettel: Regresso não está excluído?

Sebastian Vettel, um grande piloto, vai retirar-se da Fórmula 1 após o final da temporada de 2022 em Abu Dhabi. O piloto de Heppenheim celebrou muitos sucessos na categoria rainha e dominou o evento em algumas ocasiões. Ganhou quatro títulos de campeão do mundo entre 2010 e 2013, celebrou 53 vitórias em GP durante a sua carreira e subiu ao pódio 122 vezes.

Desde então, o tetracampeão tem passado o tempo com a sua família. No entanto, não desistiu completamente das corridas, por exemplo, em janeiro participou na divertida competição "Race of Champions". No mês passado, também participou numa corrida de exibição com o RB7 de Fórmula 1 de 2011 no Nordschleife de Nürburgring.

Mais recentemente, visitou a Fórmula 1 em Suzuka para fazer publicidade ao seu projeto "Racing for Biodiversity". Para cada equipa, foi montado um hotel de insectos junto à segunda curva do tradicional circuito japonês e um outro para servir de "modelo", como sublinhou. Ao fazê-lo, também comentou os rumores de que iria começar pela equipa britânica Jota em Le Mans no próximo ano.

"Nada foi assinado ou decidido ainda, mas está na minha mente. Afinal de contas, ainda tenho tempo para decidir", disse aos seus colegas da "Auto, Motor und Sport". E sublinhou no Japão: "Se, a dada altura, chegar à conclusão de que não é possível deixar de correr, então voltarei a conduzir".

Aos colegas da "Deutsche Presse-Agentur", o piloto de 36 anos disse, quando questionado sobre um possível regresso ao desporto automóvel: "Nunca se pode excluir uma coisa dessas, mas a certa altura o tempo acabou. A minha idade não foi o problema e a decisão de traçar o limite foi minha. Mas não o fiz apenas para o retomar um ano mais tarde".

"Tenho o privilégio de passar mais tempo com a minha família e os meus filhos, isso é uma prioridade. Tal como redescobri o mundo nos últimos anos, a Fórmula 1, por muito grande que seja, tornou-se cada vez mais pequena", acrescentou o veterano do GP.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5