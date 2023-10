GP du Qatar : pas de bataille de chaleur l'année prochaine

Tous les pilotes de Formule 1 de la génération actuelle sont en pleine forme, ils s'entraînent pendant des heures pour se préparer à leur travail dans le cockpit. Même les courses sous la chaleur ne sont pas un problème pour eux, comme le prouve chaque année la course de Singapour. Mais au Qatar, de nombreux pilotes ont atteint leurs limites.

Même le triple champion du monde Max Verstappen a grogné après l'arrivée : "C'était l'une des pires courses que j'ai jamais vécues. Cette chaleur ! Cette humidité ! C'était vraiment limite". Et le novice en Formule 1 Oscar Piastri, qui a terminé deuxième et que les fans ont élu pilote du jour, a déclaré : "Je suis complètement servi, vraiment crevé. Il faisait tellement chaud, putain !"

Le pilote Williams Logan Sargeant, qui avait révélé à Singapour avoir renoncé au système d'hydratation dans sa voiture, a dû abandonner en cours de course. Il a eu du mal à rentrer au stand et n'a pu sortir de la voiture qu'avec l'aide de son équipe. Le pilote Mercedes George Russell a également avoué après la course qu'il était sur le point d'abandonner.

La question se pose alors de savoir ce qui peut être fait pour éviter un tel calvaire à l'avenir. L'ingénieur en chef de Mercedes, Andrew Shovlin, répond : "Si la température de l'air est dans la fourchette de la température corporelle, environ 36 degrés, un ventilateur dirigé vers le pilote n'aura pas le même effet de refroidissement que si la température de l'air est légèrement inférieure".

Le Britannique souligne : "L'humidité supplémentaire a également rendu la tâche des pilotes très difficile. Il y avait aussi d'autres facteurs. C'est un circuit difficile, avec de nombreux virages où les forces g sont élevées. Il y a beaucoup de virages et cela impose des exigences élevées au corps".

"Avec les restrictions sur la longueur des stents qui ont été décidées, on pouvait solliciter les pneus autant qu'on le voulait. Pour les pilotes, la course était en fait une succession de tours de qualification, il y avait donc vraiment beaucoup de choses à faire. Tout cela combiné a probablement fait de cette course la plus dure qu'aucun d'entre eux n'ait jamais eu à disputer", a ajouté Shovlin, qui est toutefois certain que les conditions ne seront pas aussi dures l'année prochaine : "La course aura lieu en décembre en 2024, et il devrait alors faire un peu plus frais".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5