GP del Qatar: nessuna battaglia a caldo l'anno prossimo

In Qatar, i piloti del GP hanno dovuto premere sull'acceleratore in condizioni estreme. Le critiche sono state chiare. Andrew Shovlin, ingegnere capo della Mercedes, è sicuro: l'anno prossimo il GP sarà più facile per le star del GP.

Tutti i piloti di Formula 1 della generazione attuale sono in forma smagliante, si allenano per ore per prepararsi al lavoro nell'abitacolo. Anche le gare di riscaldamento non sono un problema per loro, come dimostra ogni anno la gara di Singapore. Ma in Qatar molti piloti hanno raggiunto i loro limiti.

Persino il tre volte campione del mondo Max Verstappen si è lamentato dopo aver tagliato il traguardo: "È stata una delle peggiori gare che abbia mai vissuto. Questo caldo! Questa umidità! È stato davvero al limite". E il secondo classificato, il debuttante in Formula Uno Oscar Piastri, che è stato votato dai fan come pilota del giorno, ha dichiarato: "Sono completamente esausto, davvero esausto. Era così dannatamente caldo!".

Il pilota della Williams Logan Sargeant, che a Singapore aveva rivelato di aver rinunciato al sistema di idratazione della vettura, si è dovuto ritirare a metà gara. È riuscito a raggiungere i box con difficoltà e a uscire dall'auto solo con l'aiuto del suo team. Anche il pilota della Mercedes George Russell ha confessato dopo la gara di essere stato sul punto di ritirarsi.

Ci si chiede quindi cosa si possa fare per evitare una simile esperienza in futuro. Andrew Shovlin, ingegnere capo della Mercedes, afferma: "Se la temperatura dell'aria è nell'intervallo della temperatura corporea, ad esempio 36 gradi, una ventola puntata sul pilota non avrà lo stesso effetto di raffreddamento di una temperatura leggermente inferiore".

Il britannico sottolinea: "L'umidità extra ha reso molto difficile il lavoro dei piloti. Ci sono stati anche altri fattori. È una pista difficile, con molte curve che comportano forze g elevate. Ci sono molte curve e questo comporta un grande sforzo per il corpo".

"Con le restrizioni sulla lunghezza degli stint che sono state decise, si poteva spingere le gomme quanto si voleva. La gara era in realtà una sequenza di giri di qualifica per i piloti, quindi c'era davvero molto da fare. L'insieme di tutti questi fattori l'ha resa probabilmente la gara più dura a cui abbiano mai partecipato", ha aggiunto Shovlin, che però è sicuro che l'anno prossimo le condizioni non saranno così difficili: "La gara si terrà a dicembre nel 2024 e dovrebbe essere un po' più fresca".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 4 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5