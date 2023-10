GP do Qatar: Não haverá batalha de calor no próximo ano

No Qatar, os pilotos do GP tiveram de acelerar em condições extremas. As críticas foram claras. O engenheiro-chefe da Mercedes, Andrew Shovlin, tem a certeza: no próximo ano, o GP será mais fácil para as estrelas do GP.

Todos os pilotos de Fórmula 1 da geração atual estão em plena forma, treinam durante horas para se prepararem para o seu trabalho no cockpit. Mesmo as corridas de calor não são um problema para eles, como prova todos os anos a corrida da época em Singapura. Mas no Qatar, muitos pilotos atingiram os seus limites.

Até mesmo o tricampeão mundial Max Verstappen lamentou após cruzar a linha de chegada: "Foi uma das piores corridas que já experimentei. Este calor! Esta humidade! Foi mesmo no limite". E o segundo classificado, o estreante na Fórmula 1 Oscar Piastri, que foi eleito o Piloto do Dia pelos fãs, disse: "Estou completamente exausto, mesmo exausto. Estava muito calor!"

O piloto da Williams, Logan Sargeant, que tinha revelado em Singapura que tinha dispensado o sistema de hidratação no carro, teve de se retirar a meio da corrida. Só conseguiu chegar às boxes com dificuldade e sair do carro com a ajuda da sua equipa. O piloto da Mercedes, George Russell, também confessou, após a corrida, que estava à beira de se retirar.

Isto levanta a questão de saber o que pode ser feito para evitar este tipo de prova no futuro. O engenheiro-chefe da Mercedes, Andrew Shovlin, afirma: "Se a temperatura do ar estiver no intervalo da temperatura corporal, digamos 36 graus, então uma ventoinha direccionada para o piloto não terá o mesmo efeito de arrefecimento do que se a temperatura do ar for ligeiramente inferior."

O britânico salienta que "a humidade extra também tornou as coisas muito difíceis para os pilotos. Houve também outros factores. É uma pista difícil, com muitas curvas com forças g elevadas. Há muitas curvas e isso exige muito do corpo".

"Com as restrições à duração dos treinos que foram decididas, podíamos forçar os pneus o mais que quiséssemos. A corrida foi, na verdade, uma sequência de voltas de qualificação para os pilotos, por isso houve realmente muita coisa a acontecer. Tudo isto combinado fez com que fosse provavelmente a corrida mais difícil que qualquer um deles alguma vez teve de disputar", acrescentou Shovlin, que tem a certeza, no entanto, de que as condições não serão tão difíceis no próximo ano: "A corrida é em dezembro de 2024 e deverá ser um pouco mais fresca nessa altura."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5