Christian Horner à propos de Ricciardo : "Ce ne sera pas facile".

Pour Daniel Ricciardo, le retour avec AlphaTauri ne s'est pas déroulé comme prévu. Dès le troisième week-end de course, l'Australien s'est blessé. Il s'est fracturé le métacarpe de la main gauche lors d'un crash lors de la deuxième séance d'entraînement. Commence alors une longue pause pour cause de blessure, durant laquelle Liam Lawson prend le volant de son bolide AlphaTauri.

Il est rapidement devenu évident que Ricciardo manquerait non seulement le Grand Prix des Pays-Bas, mais aussi les courses en Italie et au Japon. L'octuple vainqueur de GP espérait toutefois revenir au Qatar. Mais même pour le week-end sur le circuit du désert, ses médecins et Red Bull ont décidé de laisser le Néo-Zélandais se présenter une nouvelle fois en tant que remplaçant.

C'était la bonne décision, estime également le chef d'équipe de Red Bull Racing, Christian Horner. "Je pense que nous voulons le voir à nouveau en pleine forme. C'est pourquoi je pense que c'était la bonne décision de ne pas disputer le week-end de course, surtout quand on voit rétrospectivement dans quelles conditions difficiles il s'est déroulé".

Ce n'est qu'aujourd'hui, samedi, que Ricciardo roulera à nouveau dans une voiture de Formule 1 - dans le cadre d'un showrun de Red Bull à Nashville, il mettra les gaz dans une RB7 de 2011. Lors de la prochaine épreuve de Formule 1 sur le Circuit of the Americas au Texas, il veut à nouveau être sur la ligne de départ. "Ce ne sera évidemment pas facile pour Daniel à Austin, puisqu'il devra disputer un week-end de course de sprint dès son retour. Mais je suis sûr qu'il sera en bonne forme physique", dit Horner à propos de la prochaine participation de l'homme de 34 ans au GP.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5