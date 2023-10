Christian Horner su Ricciardo: "Non sarà facile".

La stella della Formula 1 Daniel Ricciardo voleva in realtà terminare la sua pausa per infortunio in Qatar, ma Liam Lawson è entrato in azione sul circuito desertico. È stata la cosa giusta da fare, ha dichiarato Christian Horner, capo del team Red Bull Racing.

Per Daniel Ricciardo, il ritorno in pista con AlphaTauri non è andato come previsto. L'australiano si è infortunato già durante il terzo weekend di gara. Ha riportato una frattura del metacarpo della mano sinistra in un incidente durante la seconda sessione di prove. Questo ha segnato l'inizio di una lunga pausa per infortunio, durante la quale Liam Lawson ha preso il volante della sua vettura AlphaTauri.

È apparso subito chiaro che Ricciardo non solo avrebbe saltato il Gran Premio d'Olanda, ma anche le gare in Italia e Giappone. L'otto volte vincitore del GP, tuttavia, sperava di tornare in Qatar. Ma anche per il weekend sul circuito del deserto, i suoi medici e la Red Bull hanno deciso di far gareggiare il neozelandese ancora una volta come sostituto.

È stata la decisione giusta, concorda il boss del team Red Bull Racing Christian Horner. "Penso che vogliamo vederlo di nuovo in piena forma. Per questo motivo penso che sia stato giusto non disputare il weekend di gara, soprattutto se si guarda indietro e si vede in quali condizioni difficili si è svolto".

Ricciardo tornerà su una vettura di Formula 1 solo sabato prossimo, quando prenderà il gas con una RB7 del 2011 nell'ambito di un'esibizione della Red Bull a Nashville. Alla prossima prova di Formula 1, sul Circuit of the Americas in Texas, vuole tornare sulla griglia di partenza. "Naturalmente non sarà facile per Daniel ad Austin, visto che dovrà disputare un weekend di gara sprint subito dopo il suo rientro. Ma sono sicuro che sarà in buona forma fisica", dice Horner a proposito del prossimo GP del 34enne.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5