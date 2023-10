Christian Horner sobre Ricciardo: "Não vai ser fácil".

A estrela da Fórmula 1 Daniel Ricciardo queria mesmo terminar a sua pausa por lesão no Qatar, mas Liam Lawson entrou em ação no circuito do deserto. Foi a coisa certa a fazer, diz o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner.

Para Daniel Ricciardo, o regresso à AlfaTauri não correu como esperado. O australiano lesionou-se já durante o terceiro fim de semana de corridas. Sofreu uma fratura do metacarpo da mão esquerda num acidente durante a segunda sessão de treinos livres. Isto marcou o início de uma longa pausa para lesão, durante a qual Liam Lawson assumiu o volante do seu carro AlphaTauri.

Rapidamente se tornou claro que Ricciardo não só iria falhar o Grande Prémio da Holanda, como também as corridas em Itália e no Japão. O oito vezes vencedor do GP, no entanto, esperava voltar no Qatar. Mas mesmo para o fim de semana no circuito do deserto, os seus médicos e a Red Bull decidiram deixar o neozelandês competir mais uma vez como substituto.

Foi a decisão certa, concorda o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner. "Penso que queremos vê-lo novamente em plena forma. É por isso que acho que foi correto não disputar o fim de semana de corrida, especialmente quando olhamos para trás e vemos as condições difíceis em que decorreu."

Ricciardo não estará de volta a um carro de Fórmula 1 até este sábado - ele estará pisando no acelerador em um RB7 2011 como parte de um showrun da Red Bull em Nashville. No próximo confronto da Fórmula 1, no Circuito das Américas, no Texas, ele quer estar de volta ao grid. "Claro que não vai ser fácil para o Daniel em Austin, pois tem de disputar um fim de semana de corrida de velocidade logo após o seu regresso. Mas tenho a certeza que ele estará em boa forma física", diz Horner sobre a próxima participação do piloto de 34 anos num GP.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5