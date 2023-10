Alex Albon: "Los perseguidores pueden ser más agresivos".

Alex Albon se mostró recientemente molesto por el hecho de que las penalizaciones de 5 segundos no fueran lo suficientemente estrictas y que los pilotos no aprendieran nada de ellas. Ahora el piloto de Williams ha aclarado esta afirmación.

Alex Albon fue molestado por Sergio Pérez tanto en Singapur como en Japón. En la carrera nocturna en el circuito urbano, quedó fuera de los puntos tras un choque con el mexicano. En la siguiente prueba del WRC en Suzuka, tuvo que evitar de nuevo al piloto de Red Bull Racing, que más tarde golpeó a Kevin Magnussen en el costado.

En ambos casos, Pérez recibió una penalización de 5 segundos por parte de los comisarios de carrera, pero esto no cambió el resultado final. Porque en Singapur fue capaz de construir una ventaja lo suficientemente grande sobre el noveno clasificado, Liam Lawson, para mantener el octavo puesto. Y en Singapur cumplió su penalización de tiempo después de haberse dado por vencido para no tener que cumplirla en Qatar.

Albon se quejó entonces de que las sanciones no eran lo suficientemente estrictas y que, por tanto, los pilotos no aprenderían nada de ellas, especialmente los que compiten para equipos punteros. Al ser preguntado por estas declaraciones, aclaró: "Mirando hacia atrás, no es tanto que los pilotos aprendan algo, sino más bien el hecho de que con aquellos pilotos que se sientan en los coches rápidos, la posibilidad es mayor de que no pierdan una posición a pesar de la penalización."

El piloto de Williams también puso un ejemplo de ello: "Mantuve a Lando Norris detrás de mí durante toda la carrera en Monza, pero si hubiera cortado en la chicane y se hubiera alejado, habría cobrado una penalización de 5 segundos, pero no le habría importado. Lo mismo le pasó a Pérez en Singapur, podía arriesgar porque podía recuperar los cinco segundos en las vueltas restantes. Así que el perseguidor puede ser más agresivo que el de delante si es rápido. Mientras que yo suelo perder dos o tres posiciones cuando cobro la misma penalización porque tengo que mantener a todo un tren de pilotos detrás de mí".

El piloto de 27 años admitió que los pilotos piden a los responsables del reglamento que apliquen las mismas sanciones por las mismas infracciones. "Claro, pero creo que en estas situaciones es muy difícil aplicar esta exigencia. Y sé que la FIA tiene un trabajo difícil que dominar aquí. Yo tampoco tengo una solución, pero si me dan un poco más de tiempo para pensar y hablar sobre ello, estoy seguro de que encontraré una."

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 segundos

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5