Alex Albon : "Les poursuivants peuvent être plus agressifs".

Tant à Singapour qu'au Japon, Alex Albon a eu le droit de s'énerver contre Sergio Pérez. Lors de la course de nuit sur le circuit routier, il est sorti des points après un crash avec le Mexicain. Lors du tour suivant du championnat du monde à Suzuka, il a de nouveau dû éviter le pilote de Red Bull Racing, qui a ensuite percuté Kevin Magnussen sur le côté.

Dans les deux cas, Pérez a écopé d'une pénalité de 5 secondes de la part des commissaires de course, mais cela n'a rien changé au résultat final. En effet, à Singapour, il a réussi à creuser un écart suffisamment important sur Liam Lawson, neuvième, pour conserver sa huitième place. Et c'est à Singapour qu'il a purgé sa pénalité de temps, alors qu'il avait déjà abandonné, afin de ne pas devoir la purger au Qatar.

Albon s'est ensuite plaint que les pénalités n'étaient pas assez sévères et que les pilotes n'en tiraient donc pas de leçons, en particulier ceux qui courent pour les meilleures équipes. Interrogé sur ces déclarations, il a précisé : "Rétrospectivement, ce n'est pas tant le fait que les pilotes apprennent quelque chose, mais plutôt le fait que les pilotes qui sont dans les voitures rapides ont plus de chances de ne pas perdre de position malgré la pénalité".

Le pilote Williams a également donné un exemple : "A Monza, j'ai gardé Lando Norris derrière moi pendant toute la course, mais s'il avait coupé dans la chicane et s'était éloigné, il aurait certes écopé d'une pénalité de cinq secondes, mais cela ne l'aurait pas dérangé. Avec Pérez, cela s'est passé de la même manière à Singapour, il pouvait prendre le risque, car il peut gagner les cinq secondes dans les tours restants. Le poursuivant peut donc être plus agressif que celui qui le précède s'il est rapide. Tandis que moi, je perds généralement deux ou trois positions si je prends la même pénalité, car je dois garder tout un train de coureurs derrière moi".

Le pilote de 27 ans a reconnu que les pilotes demandent aux régulateurs de prononcer les mêmes pénalités pour les mêmes infractions. "Bien sûr, mais j'ai le sentiment qu'il est très difficile de mettre en œuvre cette exigence dans ces situations. Et je sais que la FIA doit ici maîtriser un travail difficile. Je n'ai pas non plus de solution, mais si on me laisse un peu plus de temps pour réfléchir et en parler, je suis sûr d'en trouver une".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5