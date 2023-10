Alex Albon: "Gli inseguitori possono essere più aggressivi".

Alex Albon si è recentemente irritato per il fatto che le penalità di 5 secondi non sono abbastanza severe e che i piloti non imparano nulla da esse. Ora il pilota della Williams ha chiarito questa affermazione.

Alex Albon è stato infastidito da Sergio Pérez sia a Singapore che in Giappone. Nella gara notturna sul circuito cittadino, è uscito dai punti dopo un incidente con il messicano. Nella gara successiva del WRC a Suzuka, ha dovuto nuovamente evitare il pilota della Red Bull Racing, che ha poi colpito Kevin Magnussen al fianco.

In entrambi i casi, Pérez ha ricevuto una penalità di 5 secondi dai commissari di gara, ma questo non ha cambiato il risultato finale. Infatti, a Singapore è stato in grado di accumulare un vantaggio sufficiente su Liam Lawson, nono classificato, per mantenere l'ottavo posto. E a Singapore ha completato la sua penalità di tempo dopo che aveva effettivamente rinunciato per non doverla scontare in Qatar.

Albon si è poi lamentato del fatto che le penalità non sono abbastanza severe e che quindi i piloti non ne trarranno alcun insegnamento, soprattutto quelli che gareggiano per i top team. Interrogato su queste affermazioni, ha chiarito: "Guardando al passato, non è tanto che ai piloti venga insegnato qualcosa, ma piuttosto il fatto che con quei piloti che siedono sulle vetture veloci, la possibilità di non perdere una posizione nonostante la penalità è maggiore".

Il pilota della Williams ne ha dato un esempio: "A Monza ho tenuto Lando Norris dietro di me per tutta la gara, ma se avesse accorciato alla chicane e si fosse allontanato, avrebbe incassato una penalità di 5 secondi, ma per lui non sarebbe stato importante. È stato lo stesso per Pérez a Singapore: ha potuto rischiare perché può recuperare i cinque secondi nei giri rimanenti. Quindi l'inseguitore può essere più aggressivo di chi lo precede se è veloce. Mentre io di solito perdo due o tre posizioni quando colleziono la stessa penalità, perché devo tenere un intero treno di piloti dietro di me".

Il 27enne ha ammesso che i corridori chiedono ai responsabili del regolamento di comminare le stesse sanzioni per le stesse infrazioni. "Certo, ma credo che in queste situazioni sia molto difficile attuare questa richiesta. E so che la FIA ha un compito difficile da svolgere. Nemmeno io ho una soluzione, ma se mi daranno un po' più di tempo per pensarci e parlarne, sono sicuro che la troverò".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5