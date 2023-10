Alex Albon: "Os perseguidores podem ser mais agressivos".

Alex Albon mostrou-se recentemente irritado com o facto de as penalizações de 5 segundos não serem suficientemente rigorosas e de os pilotos não aprenderem nada com elas. Agora, o piloto da Williams esclareceu esta afirmação.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Alex Albon foi incomodado por Sergio Pérez tanto em Singapura como no Japão. Na corrida nocturna, no circuito de rua, ficou fora dos pontos após um choque com o mexicano. Na ronda seguinte do WRC, em Suzuka, teve de evitar novamente o piloto da Red Bull Racing, que mais tarde bateu na lateral de Kevin Magnussen.

Em ambos os casos, Pérez recebeu uma penalização de 5 segundos dos comissários de pista, mas isso não alterou o resultado final. Porque em Singapura conseguiu criar uma vantagem suficientemente grande sobre o nono classificado, Liam Lawson, para se manter no oitavo lugar. E em Singapura cumpriu a sua penalização de tempo depois de ter efetivamente desistido para não ter de a cumprir no Qatar.

Albon queixou-se então de que as penalizações não eram suficientemente rigorosas e que, por isso, os pilotos não aprenderiam nada com elas, especialmente os que competem por equipas de topo. Quando questionado sobre essas declarações, ele esclareceu: "Olhando para trás, não é tanto que os pilotos aprendam alguma coisa, mas sim o facto de que, com os pilotos que se sentam nos carros rápidos, a hipótese é maior de não perderem uma posição apesar da penalização".

O piloto da Williams também deu um exemplo disso: "Mantive Lando Norris atrás de mim durante toda a corrida em Monza, mas se ele tivesse cortado na chicane e se afastado, ele teria recebido uma penalidade de 5 segundos, mas não teria importado para ele. Aconteceu o mesmo com Pérez em Singapura, ele podia correr o risco porque podia recuperar os cinco segundos nas restantes voltas. Por isso, o perseguidor pode ser mais agressivo do que o tipo da frente se for rápido. Enquanto eu normalmente perco duas ou três posições quando recebo a mesma penalização porque tenho de manter um grupo de pilotos atrás de mim".

O piloto de 27 anos admitiu que os pilotos estão a pedir aos responsáveis pelas regras que apliquem as mesmas sanções para as mesmas infracções. "Claro, mas sinto que nestas situações é muito difícil implementar esta exigência. E eu sei que a FIA tem um trabalho difícil para dominar neste domínio. Eu também não tenho uma solução, mas se eles me derem um pouco mais de tempo para pensar e falar sobre isso, tenho certeza de que encontrarei uma."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5