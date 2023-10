Toto Wolff: Lo que dice sobre la reunión de Hamilton con Ferrari

Desde la gran revolución de las reglas implantada en 2022, el equilibrio de poder ha cambiado. Red Bull Racing es ahora la medida de todas las cosas, mientras que los antiguos ganadores perennes Mercedes, que habían dominado durante años, se deslizaron muy abajo en la clasificación.

Como el coche de la estrella siguió presentándose como una diva este año, y como el contrato de Lewis Hamilton amenazaba con expirar, se habló mucho de un posible traslado del siete veces campeón del mundo a otro equipo.

Ferrari estaba en el centro de los rumores, alimentados por una reunión entre Hamilton y el presidente de Ferrari, John Elkann. Pero la reunión no versó sobre las negociaciones contractuales entre la Scuderia de Maranello y la estrella de Mercedes, cuya ampliación de contrato se confirmó en el GP de Italia del mes pasado, según reveló Toto Wolff.

El jefe del equipo Mercedes declaró a la Gazzetta dello Sport: "Hubo un poco de retraso, pero estaba claro que acabaría así y Lewis se quedaría con nosotros. Hace algún tiempo Lewis me dijo: 'Conocí a John Elkann en una cena, pero sé que no voy a ir a ninguna parte'. Y luego, cuando se escribió sobre la conversación, volvió a asegurarme que no estaba negociando."

"Pero entiendo los rumores que surgieron a raíz de ello", explicó el vienés. "Luego confirmamos la ampliación del contrato a los seis meses, pero eso ocurrió por razones de marketing y patrocinio. Pero nunca tuve la menor duda de que seguiría a bordo con nosotros".

"Y también tenemos a bordo por dos años más a George Russell, que encarna el futuro. Creció en Mercedes y representa a la siguiente generación después de Hamilton. Estamos contentos con eso", aseguró el piloto de 51 años.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5