Toto Wolff : ce qu'il dit de la rencontre entre Hamilton et Ferrari

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, révèle ce que Lewis Hamilton lui a dit à propos de sa rencontre avec le président de Ferrari, John Elkann. Et il l'assure : il n'a jamais douté que le Britannique resterait chez Mercedes.

Depuis la grande révolution réglementaire mise en œuvre en 2022, le rapport de force a changé. Red Bull Racing est désormais la référence, tandis que les anciens vainqueurs permanents de Mercedes, qui avaient dominé pendant des années, ont en revanche largement reculé dans la hiérarchie.

Comme la voiture à l'étoile s'est présentée cette année encore comme une diva et que le contrat de Lewis Hamilton risquait d'expirer, on a beaucoup discuté d'un éventuel transfert du septuple champion du monde vers une autre équipe.

Ferrari était au centre de ces rumeurs, alimentées par une rencontre entre Hamilton et le président de Ferrari, John Elkann. Mais lors de cette rencontre, il n'était pas question de négociations contractuelles entre la Scuderia de Maranello et la star de Mercedes, dont la prolongation de contrat a été confirmée le mois dernier dans le cadre du GP d'Italie, comme l'a révélé Toto Wolff.

Le chef de l'équipe Mercedes a déclaré à la "Gazzetta dello Sport" : "Il y a eu un peu de retard, mais il était clair que cela se terminerait ainsi et que Lewis resterait avec nous. Il y a quelque temps, Lewis m'a dit : 'J'ai rencontré John Elkann lors d'un dîner, mais je sais que je n'irai nulle part'. Et quand on a écrit sur cette conversation, il a réaffirmé qu'il n'était pas en train de négocier".

"Mais je comprends les rumeurs que cela a suscitées", a expliqué le Viennois. "Nous avons ensuite confirmé la prolongation du contrat après six mois, mais c'est arrivé pour des raisons de marketing et de sponsoring. Mais pour moi, il n'y a jamais eu le moindre doute sur le fait qu'il reste à bord avec nous".

"Et nous avons aussi George Russell à bord pour deux années supplémentaires, qui incarne l'avenir. Il a grandi chez Mercedes et il représente la prochaine génération après Hamilton. Nous sommes heureux de cela", a assuré l'homme de 51 ans.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5