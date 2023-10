Toto Wolff: cosa dice dell'incontro di Hamilton con la Ferrari

Il team boss della Mercedes Toto Wolff rivela cosa gli ha detto Lewis Hamilton dell'incontro con il presidente della Ferrari John Elkann. E assicura: non ha mai dubitato che il britannico sarebbe rimasto alla Mercedes.

Dopo la grande rivoluzione delle regole attuata nel 2022, gli equilibri di potere sono cambiati. La Red Bull Racing è ora la misura di tutto, mentre gli ex vincitori perenni della Mercedes, che avevano dominato per anni, sono scivolati molto in basso nella classifica.

Poiché quest'anno l'auto con la stella ha continuato a presentarsi come una diva, e poiché il contratto di Lewis Hamilton rischiava di scadere, si è discusso molto di un possibile trasferimento del sette volte campione del mondo in un'altra squadra.

La Ferrari è stata al centro delle voci, alimentate da un incontro tra Hamilton e il presidente della Ferrari John Elkann. Ma l'incontro non riguardava le trattative contrattuali tra la Scuderia di Maranello e la stella della Mercedes, il cui prolungamento del contratto è stato confermato in occasione del GP d'Italia del mese scorso, ha rivelato Toto Wolff.

Il team boss della Mercedes ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "C'è stato un po' di ritardo, ma era chiaro che sarebbe finita così e che Lewis sarebbe rimasto con noi. Qualche tempo fa Lewis mi ha detto: 'Ho incontrato John Elkann a una cena, ma so che non andrò da nessuna parte'. E poi, quando si è scritto della conversazione, mi ha rassicurato di nuovo che non stava negoziando".

"Ma capisco le voci che sono emerse di conseguenza", ha spiegato il viennese. "Abbiamo poi confermato il prolungamento del contratto dopo sei mesi, ma questo è avvenuto per ragioni di marketing e di sponsorizzazione. Ma non ho mai avuto il minimo dubbio che sarebbe rimasto con noi".

"E abbiamo anche George Russell a bordo per altri due anni, che incarna il futuro. È cresciuto alla Mercedes e rappresenta la nuova generazione dopo Hamilton. Siamo contenti di questo", ha assicurato il 51enne.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5