Toto Wolff: O que diz sobre o encontro de Hamilton com a Ferrari

Desde que a grande revolução das regras foi implementada em 2022, o equilíbrio de poderes mudou. A Red Bull Racing é agora a medida de todas as coisas, enquanto os antigos vencedores perenes da Mercedes, que dominaram durante anos, desceram muito na classificação.

Como o carro com a estrela continuou a apresentar-se como uma diva este ano, e porque o contrato de Lewis Hamilton ameaçava expirar, houve muita discussão sobre uma possível mudança do sete vezes campeão do mundo para outra equipa.

A Ferrari esteve no centro dos rumores, que foram alimentados por uma reunião entre Hamilton e o presidente da Ferrari, John Elkann. Mas a reunião não teve a ver com negociações de contrato entre a Scuderia sediada em Maranello e a estrela da Mercedes, cuja extensão de contrato foi confirmada no GP de Itália do mês passado, revelou Toto Wolff.

O chefe de equipa da Mercedes disse à Gazzetta dello Sport: "Houve um pouco de atraso, mas era claro que iria acabar assim e que o Lewis iria ficar connosco. Há algum tempo, o Lewis disse-me: 'Conheci o John Elkann num jantar, mas sei que não vou a lado nenhum'. E depois, quando se escreveu sobre essa conversa, ele voltou a garantir-me que não estava a negociar".

"Mas compreendo os rumores que surgiram", explica o vienense. "Depois confirmámos a prorrogação do contrato após seis meses, mas isso aconteceu por razões de marketing e de patrocínio. Mas nunca tive a menor dúvida de que ele continuaria connosco.

"E também temos George Russell a bordo por mais dois anos, que encarna o futuro. Ele cresceu na Mercedes e representa a próxima geração depois de Hamilton. Estamos felizes com isso", garantiu o piloto de 51 anos.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5