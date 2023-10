Fred Vasseur, directeur de l'équipe Ferrari : "Un long chemin".

Le pilote de Formule 2 Oliver Bearman, âgé de 18 ans seulement, peut se réjouir : au Mexique comme à Abu Dhabi, il pourra participer aux premiers essais libres de Formule 1. Le junior Ferrari sera au volant d'une Haas, car l'équipe américaine travaille en étroite collaboration avec la plus ancienne écurie de GP du monde et achète l'ensemble de l'essieu arrière à l'équipe de Maranello.

Bearman s'est déjà préparé sur place à son engagement avec l'écurie américaine lors du dernier week-end de GP au Qatar, où il a également essayé les sièges. Il s'est ensuite rendu à Fiorano pour acquérir ses premiers kilomètres d'expérience en Formule 1 sur le circuit maison de Ferrari avec une voiture de Formule 1 de type SF21 âgée de deux ans.

Bien que le talentueux Anglais se soit déjà recommandé pour des tâches plus importantes grâce à de fortes performances lors de sa première saison de Formule 2, il devra toutefois s'armer de patience, car il continuera à concourir dans la plus haute catégorie de jeunes en 2024, comme l'a confirmé le chef d'équipe de Ferrari Fred Vasseur. Interrogé sur les raisons du maintien en Formule 2 de ce talent de pilote de course rapide, il a expliqué : "Le pas vers la Formule 1 est très grand, car les possibilités de tests sont limitées".

"Et nous effectuons aussi de plus en plus de week-ends de course de sprint, au cours desquels il n'y a qu'une seule séance d'essais libres", a ajouté le Français, qui a également énuméré : "En hiver, nous n'avons que trois essais et cela signifie qu'il est très difficile de s'habituer à la Formule 1. C'est pourquoi les rookies ne s'en sortent pas toujours bien".

Vasseur est certain que le fait que le rookie de McLaren Oscar Piastri ait pu s'assurer la victoire au sprint au Qatar dès sa première saison n'est pas dû au hasard : "Je pense qu'il a aussi fait du très bon travail en raison de son année de préparation la saison dernière. Il avait déjà pu s'habituer à la Formule 1".

"Nous devons aussi bien préparer Oliver, c'est pourquoi il aura droit aux deux FP1 de cette année, qui seront probablement suivies par d'autres la saison prochaine. Nous allons bien le préparer pour l'avenir et jusqu'à présent, il fait un super travail dans les catégories juniors, mais le chemin est long", a averti le chef d'équipe.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5