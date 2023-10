Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur: "C'è ancora molta strada da fare".

Il giovane della Ferrari Oliver Bearman deve continuare ad avere pazienza. L'anno prossimo continuerà a gareggiare in Formula 2. Il boss del team Fred Vasseur spiega perché la promozione in Formula 1 si fa attendere.

Il 18enne pilota di Formula 2 Oliver Bearman ha un motivo per essere felice: potrà partecipare alle prime prove libere della Formula 1 in Messico e ad Abu Dhabi. Il giovane pilota della Ferrari sarà alla guida di una Haas, perché il team americano lavora a stretto contatto con la più antica scuderia di GP del mondo e ottiene dalla squadra di Maranello l'asse posteriore completo.

Bearman si è già preparato per il suo incarico con la scuderia statunitense sul posto durante l'ultimo weekend del GP del Qatar, dove ha anche effettuato il test del sedile. Si è poi recato a Fiorano per fare la sua prima esperienza di Formula 1 sulla pista di casa della Ferrari a bordo di una SF21 di Formula 1 di due anni fa.

Sebbene il talentuoso inglese si sia già raccomandato per compiti più elevati con ottime prestazioni nella sua prima stagione di Formula 2, dovrà comunque avere pazienza, perché nel 2024 gareggerà anche nella massima classe junior, come ha confermato il capo squadra della Ferrari Fred Vasseur. Alla domanda sui motivi che hanno spinto il veloce talento delle corse a rimanere in Formula 2, ha spiegato: "Il passaggio in Formula 1 è molto grande, perché le possibilità di test sono limitate".

"E poi facciamo sempre più weekend di gare sprint in cui c'è solo una sessione di prove libere", ha aggiunto il francese, che ha anche elencato: "In inverno abbiamo solo tre test e questo significa che è molto difficile abituarsi alla Formula 1". Ecco perché i debuttanti non vanno sempre bene".

Il fatto che il debuttante della McLaren Oscar Piastri sia riuscito a conquistare la vittoria in volata in Qatar alla sua prima stagione non è una coincidenza, ne è sicuro Vasseur: "Penso che anche lui abbia fatto un ottimo lavoro la scorsa stagione grazie al suo anno di preparazione. Aveva già avuto modo di abituarsi alla Formula 1".

"Anche noi dobbiamo preparare bene Oliver, quindi quest'anno farà due uscite in FP1, che probabilmente saranno seguite da altre nella prossima stagione. Lo prepareremo bene per il futuro e finora sta facendo un ottimo lavoro nelle classi giovanili, ma la strada da percorrere è ancora lunga", ha ammonito il team boss.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 4 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5