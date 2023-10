Fred Vasseur, chefe de equipa da Ferrari: "Há um longo caminho a percorrer".

O piloto de Fórmula 2 Oliver Bearman, de 18 anos, tem motivos para estar feliz: vai poder participar nos primeiros treinos livres da Fórmula 1 no México e em Abu Dhabi. O jovem piloto da Ferrari vai conduzir um carro da Haas, uma vez que a equipa americana trabalha em estreita colaboração com a mais antiga equipa de corridas de GP do mundo e obtém o eixo traseiro completo da equipa de Maranello.

Bearman já se preparou para a sua missão com a equipa americana no local, no último fim de semana do GP do Qatar, tendo também realizado o teste do banco. Depois viajou para Fiorano para ganhar a sua primeira experiência de Fórmula 1 na pista da Ferrari, num carro de Fórmula 1 SF21 com dois anos de idade.

Embora o talentoso inglês já se tenha recomendado para tarefas mais elevadas com fortes desempenhos na sua primeira temporada de Fórmula 2, terá, no entanto, de ser paciente, porque também irá competir na classe júnior mais elevada em 2024, como confirmou o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur. Questionado sobre as razões para o rápido talento de corrida permanecer na Fórmula 2, ele explicou: "O passo para a Fórmula 1 é muito grande, porque as possibilidades de teste são limitadas".

"E também fazemos cada vez mais fins-de-semana de corridas de velocidade em que só há uma sessão de treinos livres", acrescentou o francês, que também enumerou: "No inverno só temos três testes e isso significa que é muito difícil habituarmo-nos à Fórmula 1. É por isso que os estreantes nem sempre se saem bem".

O facto de o estreante da McLaren, Oscar Piastri, ter conseguido garantir a vitória ao sprint no Qatar logo na sua primeira época não é uma coincidência, tem a certeza Vasseur: "Penso que ele também fez um bom trabalho na época passada devido ao seu ano de preparação. Ele já se tinha conseguido habituar à Fórmula 1."

"Também precisamos de preparar bem o Oliver, por isso ele vai ter duas saídas FP1 este ano, que provavelmente serão seguidas de mais na próxima época. Vamos prepará-lo bem para o futuro e até agora ele está a fazer um excelente trabalho nas classes júnior, mas ainda há um longo caminho a percorrer", advertiu o chefe de equipa.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5